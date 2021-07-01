旅遊氣泡｜新加坡放棄「清零」　專家：互通後香港會失守

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-01 23:15

香港與新加坡兩地互通的旅遊氣泡計劃，早前因疫情變化而延期，新加坡當局於周二（6月29日）決定放棄追求新冠病毒零確診的「清零模式」，改採分階段重新開放的策略。 呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時兩地的疫情有差別，本港無必要及無條件放棄「清零」目標﹐也不用跟新加坡同步，擔心一旦「中門大開」，將爆發第五波疫情。

新加坡當局於周二（6月29日）決定放棄追求新冠病毒零確診的「清零模式」。（資料圖片）

香港與新加坡兩地互通的旅遊氣泡計劃，兩度因兩地的疫情變化而延期，現時新加坡當地的疫情仍較嚴竣，平均每日超過60宗個案，兩地計劃實行仍有待緩和後才能討論。

新加坡棄嚴格防疫措施 將取消封鎖措施

新加坡當局於周二（6月29日）決定放棄追求新冠病毒零確診的「清零模式」，改採分階段重新開放的策略，當地抗疫工作小組認為清零需嚴格防疫措施，不可能長久維持，人們可以與新冠病毒「共存」。按照當地政府描畫的路線圖，新加坡將取消封鎖措施，不再大規模追蹤確診者的接觸者，恢復免隔離旅行，以及復辦大型聚會。

本港與新加坡啟動旅遊侎氣泡計劃時，其中一個條件是兩地在過去7日內，不會多於35宗的低水平，到達當地前後進行嚴謹的檢測安排等，當地的決定有別於原定的條件和原意，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時兩地的疫情有差別，本港無必要及無條件放棄「清零」目標，毋須與新加坡「同步」。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

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他指，現時新加坡有6成市民接種疫苗，本港接種疫苗的比率較低，只有3成，而年長人士接種率更低，80歲以上人士中，100人當中只有5人接種疫苗，一旦外防把關放寬，恐爆發第五波疫情，對長者的安危構成重大危險，醫療體制受重大壓力，「而家香港把關做足，確診個案數字處於低水平，無必要同無條件放棄『清零』，否則會失守一發不可收拾。」

許樹昌：現時應集中火力「清零」

他以英國等地為例，雖然多地已開展疫苗接種，惟變種病毒隨外來人口早已入侵社區，令其久久不能制止，影響深遠，若本港決定與疫苗有差距的地方互通有大風險，無所必要 。「我地無可能要大開中門，要作取捨與疫情相若地方互通，如內地、澳門、紐西蘭等，無理由同有差距地方互通，佢已經過本身溶斷機制，無理由同疫情多咁多倍地方互通。」

另外，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，香港不應跟隨新加坡的做法，而對香港而言，與內地的通關較為重要，現時應集中火力「清零」，待新加坡疫情受控時，才商討旅遊氣泡亦可。另外，商務及經濟發展局表示，就香港與新加坡的雙邊「航空旅遊氣泡」，兩地政府一直保持聯繫，檢視兩地的疫情發展。如有進一步安排，會適時作出公布。