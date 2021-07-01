新加坡擬棄「清零」　孔繁毅指做法危險　籲港府延遲港星旅遊氣泡

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-01 15:52

新加坡擬計劃放棄新冠肺炎「清零」目標，改為與病毒共存，或不再要求入境者隔離檢疫，亦不再大規模追蹤接觸者，僅以全力推動接種疫苗去抗疫。 香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今天（1日）表示，新加坡的防疫策略危險，有可能造成社區大爆發，導致大量病人入院，令醫療系統不勝負荷。他認為香港不應跟隨新加坡的做法。 孔指出，新加坡與香港之間的旅遊氣泡也應先推遲，觀察新加坡有無反彈，再決定是否繼續推行。

孔繁毅指出，新加坡與香港之間的旅遊氣泡也應先推遲，觀察新加坡有無反彈，再決定是否繼續推行。（資料圖片／羅君豪攝）

孔繁毅在新城電台節目《健康脈搏》表示，新加坡政府或因Delta變種病毒，已進入當地社區，而當地未能控制疫情，故更改抗疫策略。但他坦言，有關做法危險，除非短時間內有大批人接種保護力強的有效疫苗，否則相信當地會出現大爆發。一旦大量重症病人入院，將令醫療系統受壓。他認為香港不應跟隨新加坡做法，而應堅持嚴防，力求清零。

孔續稱，新加坡與香港之間的旅遊氣泡也應推遲，觀察一段時間，了解新加坡疫情有否反彈，再決定是否繼續推行，或者作出調整。他認為，香港應採取較保守做法，因為香港已經接近清零，不可在現時鬆懈。