消費券｜Tap&Go下載程式後四步驟完成申請　收短訊確認後即成功

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-04 00:01

網上登記領取5,000元電子消費券於7月4日（星期日）上午6時開始。本港18歲或以上合資格人士可以自行網上登記後，最快8月1日起可取得第一期電子消費券。 選擇Tap & Go「拍住賞」的市民於政府指定網頁登記後，下載Tap & Go程式後經四個步驟便可成功申請。

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消費券周日登記 八達通、Alipay、拍住賞、WeChatPay揀選全攻略

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

選擇Tap & Go「拍住賞」的市民於政府指定網頁登記後，下載Tap & Go程式後經四個步驟便可成功申請。（tap and go網頁圖片）

第一步：

以手提電話下載Tap & Go「拍住賞」並成為用戶。

以手提電話下載Tap & Go「拍住賞」並成為用戶。（tap and go網頁截圖）

（tap and go網頁截圖）

第二步：

Tap & Go「拍住賞」用戶只須登入其手機錢包，輕鬆一按 Tap & Go「拍住賞」消費券專頁，複製頁面上專屬的特定識別號碼，而6月底起，用戶要更新手機錢包便可獲取特定識別號碼，按頁面指示進入政府的中央登記系統，利用已複製的特定識別號碼進行消費券計劃登記。

輕鬆一按 Tap & Go「拍住賞」消費券專頁，複製頁面上專屬的特定識別號碼，而6月底起，用戶要更新手機錢包便可獲取特定識別號碼，按頁面指示進入政府的中央登記系統作登記。（tap and go網頁截圖）

第三步：

按「繼續」進入政府中央登記系統， 並按「指示」選擇 以Tap & Go「拍住賞」領取消費券。

Tap & Go 為接收政府消費券而設的分頁、全新的「拍住賞消費券計劃帳戶」。市民須要透過專屬的虛擬拍住賞Mastercard卡及虛擬拍住賞「銀聯」卡使用政府消費券消費。每期消費券金額將會平均發放至拍住賞Mastercard消費券計劃帳戶及拍住賞「銀聯」消費券計劃帳戶，使用者隨時於這兩個帳戶自由調動消費券金額。

第四步：

1. 進入政府指定網頁www.consumptionvoucher.gov.hk

2. 進行身份認證

3. 提供登記資料及選定儲值支付工具帳戶

4. 以及為「在港居住」要求作聲明

（電子消費券網頁截圖）

領取消費券並成功登記後，將會收到政府的短訊通知。由於Tap & Go適用於MasterCard、銀聯卡，因此較適合大額消費、網購等消費。