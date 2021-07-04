消費券｜WeChat Pay登記領消費券詳盡教學　須先同意開電子銀包

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-04 00:01

網上登記領取5,000元電子消費券於7月4日（星期日）上午6時開始。本港18歲或以上合資格人士可以自行網上登記後，最快 8 月 1 日起可取得第 1 期電子消費券。 選擇WeChat的市民於政府指定網頁登記後，下載WeChat程式後經四個步驟便可成功申請。

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

消費券｜一文盡覽八達通、AlipayHK、拍住賞、WeChat Pay搶客優惠

消費券周日登記 八達通、Alipay、拍住賞、WeChatPay揀選全攻略

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

第一步：

以手提電話下載WeChat程式，並設定密碼及驗證手機號碼成為用戶。

第二步：

1. 進入政府指定網頁www.consumptionvoucher.gov.hk

2. 進行身份認證

3. 提供登記資料及選定儲值支付工具帳戶

4. 以及為「在港居住」要求作聲明

（電子消費券網頁截圖）

第三步︰

WeChat用戶只須進入「我」的頁面，再進入「Pay」的頁面，在點擊同意開通WeChat Pay HK帳戶後，再點擊「政府消費券」後，將出現專屬的特定識別號碼，用作於政府的中央登記系統登記。

第四步：

官方核實資格後，消費券將於指定日期（視乎申請時間），發放到WeChat PayHK的帳戶上。