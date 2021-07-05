1歲柏熙急性肝衰竭　留醫瑪麗ICU須即日換肝　患脂肪肝母啜泣求肝

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-05 14:44

年僅一歲的男童柏熙上周突然發燒、嘔吐，昨天被證實患上急性肝衰竭，情況危殆，現時處於昏迷狀態，需插喉餵食。《香港01》聯絡到他的母親區太，區太表示柏熙急需即日換肝，哭訴自己因有脂肪肝而不能捐肝：「佢等唔到我減肥啦﹗」她希望有善心人能夠捐肝拯救愛子，盼再見到兒子開朗的笑容。

年僅一歲的男童柏熙患上急性肝衰竭，情況危殆，現時處於昏迷狀態。 （受訪者提供）

區太表示，柏熙上周五（2日）感到不適，包括發燒和嘔吐，翌日求醫，但醫生誤以為他患有玫瑰疹，昨天因見兒子病情沒有好轉而送院治療，終證實患上急性肝衰竭，原因未明。柏熙的肝指數達到6000至7000，非常嚴重，並影響到身體其他功能，包括不能凝血，現時情況危殆，處於昏迷狀態，需插喉餵食，在瑪麗醫院深切治療部留醫。

她稱柏熙急需在今天進行肝臟移植手術，但丈夫因之前曾做肺部手術而不能捐肝，自己則有脂肪肝的問題，邊啜泣邊說：「佢等唔到我減肥啦﹗」

一歲男童柏熙患上急性肝衰竭，需即日換肝以續命。 （受訪者提供）

她指兒子開朗活潑，「從來都唔喊」，希望有善心人能夠伸出援手，捐肝拯救愛子。

合適人選需符合以下條件： 年齡介乎18至60歲，男女不限；血型屬A或O型 ；BMI少於30；沒有酗酒、濫藥習慣；身體狀況良好，手術前後有親人照顧更佳。

有意捐肝可直接到瑪麗醫院進行配對，或聯絡： 區太電話 9703 3318





whatsapp:https://api.whatsapp.com/send?phone=85297033318&text=區太你好,我有意捐肝的