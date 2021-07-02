北環線｜五車站位置曝光　預留走線通錦上路以南、坪輋及深圳皇崗

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-02 14:39

北環線預計2025年開始興建，2034年落成，將設5個車站。港鐵近日就北環線項目提交環評研究文件，當中交代北環線整條走線，將穿過沙埔發展區、沙埔濕地、潭尾山至古洞新發展區，將以隧道和⾼架橋混合興建，但暫未決定錦上路站、凹頭、⽜潭尾及新⽥為地⾯或地下⾞站。 工程內容更包括多項預留作未來潛在擴建支線的相關工程，包括錦上路以南擴建、落馬洲河套區及皇崗口岸分線之備置工程，以及潛在擴建至坪輋備置工程等。 當中錦上路以南擴建支線計劃過去從未曝光，而該區暫未見政府公布發展項目。過去港府曾委託房協研究在大欖隧道一帶作郊野公園邊陲地帶作用途研究，後來叫停，惟前特首梁振英近期再提出有關計劃。

凹頭站設於沙埔發展區附近

北環線全線長10.7公里，設錦上路站、凹頭站、⽜潭尾站、新⽥站及古洞站。文件指出，錦上路站將設在現時屯馬線的錦上路站旁，而凹頭站則會在沙埔發展區附近，根據文件內地圖資料，該站選址鄰近區內PARK YOHO系列多個樓盤的北面位置。而附近一帶，港府正研興建公營房屋。沙埔發展區為政府公布8幅棕地群中，較具規模的一幅，預計可以提供7000伙住宅。

至於牛潭尾站，文件指出會在橫平山南路附近，現時該區有棕地作業，暫時未見有發展計劃。

新田站料接近新地與置地合作住宅項目

新田站則在新田/落馬洲發展樞紐的市中心附近，主要以隧道和高架橋連接。早前元朗區議會曾審議該發展樞紐的初步城市設計框架，以及初步土地用途計劃。新田站的位置，以及規劃為住宅用地的範圍，碰巧座落於兩大地產商新鴻基與置地公司合作的石湖墟住宅項目內。

該發展樞紐可提供3.1萬多個房屋單位，當中公營房屋佔7成，預計新增的房屋可以容納約8.4萬人。若以此發展規模計算，當中私人住宅單位將佔9,300伙。政府預計今年上半年向立法會申請撥款，2021年下半年展開勘查研究。

新田發展住宅地「疊正」新地置地項目 鄉事派諷新田站如新鴻基站

古洞站2027年建成 已定是地底車站

古洞站屬北環線一期工程，將較早於2027年建成，早前已公布會是地底車站。至於其餘4個站，文件表示，要在進一步詳細規劃及設計工作後，才能落實是地面或地下車站，但指出為處理嘈音問題，車站會採用附空氣調節的全密封式車站月台及大堂。

北環線初步設計。（立法會文件）

潛在有多項支線擴建

港鐵更在文件透露，北環線的主要建築工程，除了5個車站、通風大樓、路軌等配備外，更包括潛在錦上路以南擴建、位於新⽥以北潛在落⾺洲河套及皇崗⼝岸分線之備置⼯程，亦會有潛在擴建⾄坪輋之備置⼯程。

當中坪輋走線早於北環線初步概念中有提出，未來有機會在古洞站之後延長路線，通往粉嶺北及坪輋/打鼓嶺一帶，以滿足兩個發展區的需要。

運房局長陳帆早前亦在立法會表示，已要求港鐵研究北環線時，考慮途經落馬洲河套區及皇崗新口岸的可行性。

首次提出錦上路以南潛在擴建

惟就錦上路以南未見政府有何規劃需要港鐵於錦上路南有潛在擴建進行備置工程。本土研究社成員陳劍青指，政府現時於錦上路以南附近棕地作公屋的選址規模較小，一定不足以支撐多一個站，很可能配合港鐵上蓋物業，及前特首梁振英早前重提的郊野公園邊陲發展。

梁振英早前稱，經專業人士評估後，只需用大欖郊野公園邊陲70公頃土地（深藍色範圍）就能提供2萬5千個實用面積500呎的居屋單位，另可建1千多人的低密度長者獨立住宿單位（墨綠色範圍）。（梁振英Facebook圖片）

梁振英再提房策 稱大欖郊野公園邊陲70公頃地已可建2.5萬居屋

梁振英於2017年的《施政報告》曾提出發展郊野公園邊陲地帶，曾委託房協研究大欖郊野公園邊陲作房屋用途，有關選址正正位於錦上路站以南，當時的研究預計在2019年底完成基線研究，但政府在2019年上旬叫停研究。時任房協行政總裁黃傑龍曾指，當時處於實地視察生態情況階段，未展開公眾參與。

有關類似計劃於上月再度被梁振英提出，指大欖郊野公園邊陲70公頃用地可提供2.5萬個實用面積500呎的居屋單位，及1,000多人的低密度長者獨立住宿單位。