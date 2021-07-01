北環線｜設五車站料2034年竣工　港鐵：或對附近濕地造成永久損失

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-01 19:41

造價預算達620億元的北環線分兩期動工，料第二期工程在2034年竣工。北環線全長約為10.7公里，總站為錦上路站及古洞站，中途設凹頭、牛潭尾及新田三個中途站，並連接東鐵線及屯馬線。 港鐵於最新提交的環評文件指出，北環線鄰近濕地緩衝區、沙埔沼澤等多個具保育價值地點，主要生態影響包括對濕地生境造成潛在永久和暫時性的損失，當中包括對棲息地直接和間接的影響。另外，在錦田河附近有數個鷺鳥林，港鐵指項目施工階段或會對附近的鷺鳥夜間棲息地造成影響。

北環線是《鐵路發展策略2014》中建議的鐵路方案，項目連接現有屯馬線錦上路站及東鐵線的落馬洲支線新增的古洞站。港鐵在環評文件中指出，北環線的錦上路站，擬設於現時屯馬線錦上路站旁；凹頭站擬設於沙埔發展區附近；牛潭尾站擬設於橫平山南路附近。新田站則擬設於擬議新田／落馬洲發展樞紐之巿中心附近，而古洞站則擬設於將來古洞新發展區之巿中心位置。

港鐵又指，新錦上路站、凹頭、牛潭尾及新田為地面或地下車站，至於古洞站則建議為地下車站。而建造工程包括工地平整、地基及墩柱工程、以及以明挖回填等方式建造車站和停車側線及特殊路軌範圍。至於隧道部份，主要採用隧道鑽挖機建造，而建造緊急出入點則可能採用爆破方法。

或影響西鐵補償濕地區

港鐵在環評文件又指，在項目施工階段會有機會涉及農地或魚塘，因而影響漁農業資源；而工程引致的水體污染，亦可能對漁農業造成潛在間接影響。另外，由於項目於錦上路站以北的走線，接近現時屯馬線，附近地區已於興建西鐵時受影響，部份亦成為西鐵補償濕地區，為濕地鳥類、爬行動物和蜻蜓提供棲息地。預計項目有工地落入西鐵補償濕地區，將對濕地產生直接和間接影響。

而沙埔沼澤亦位於項目範圍內，該沼澤棲息著近危物種豆娘類「廣瀨妹蟌」，料工程項目在施工和營運階段將有直接或間接的影響。港鐵強調，生境補償的詳細計劃，將於詳細規劃和設計階段，進一步與有關政府部門協商。

工程項目附近有10個具考古研究價值地點

在文化遺產方面，項目附近有10個具考古研究價值的地點及一個具中度潛在考古價值地區；而走線和工地附近的地區，另有六座法定古蹟及49座已分級歷史建築，包括新田大夫第、錦田二帝書院等。

港鐵強調，會於環評研究時會進行文化遺產影響評估，包括建築文物影響評估及考古影響評估，以評估對文化遺產潛在直接或間接影響。項目將盡可能避免對文化遺產造成影響。