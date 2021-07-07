Mount Kelly凱莉山：已繳6月學費免付9月份學費　創校校長回歸

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-07 16:54

香港凱莉山學校（Mount Kelly Hong Kong）在港創立4年多以來，不時傳出負面消息，近月更因財困拖糧。據知，校方去信家長，重申8月24日開始新學年，透露香港凱莉山創校校長Gary Wright 將於新學年回歸，負責學校營運工作。校方上月因面臨財困暫停面授課，該月有交學費的學生，將獲豁免9月份學費。 另外，香港凱莉山向《香港01》表示，與基金會合作條款無「授權費用」一詞，強調香港凱莉山無拖欠基金會任何款項，形容英國基金會並非香港凱莉山的「債權人」。

香港凱莉山學校（Mount Kelly School）公布，創校校長Gary Wright 將於新學年回歸，負責學校營運工作。（資料圖片）

香港凱莉山今年6月面臨財政困難，最終在6月7日起暫停面授課，轉為「有限度網上學習」，而6月學費可帶至下學年，退學生可獲退款。據知，校方昨日正式通知家長，將於8月24日開始新學年，而早前繳納6月份學費的學生，可獲豁免9月份學費；校方最遲在9月份內向未註冊新學年者退還6月份學費。

另外，香港凱莉山創校校長Gary Wright 將於新學年回歸，負責學校營運工作；而現有校長Rain Jones則專注於教學發展。至於一直被稱作「聯合創始人」的汪栢賢，校方稱他以投資者身份，義務協助學校重組架構工作完結，將於8月回歸復長身份。

香港凱莉山學校是英國百年貴族學校Mount Kelly的海外分校，但香港分校由辦學起已波折重重，校舍選址多次更改，屢與家長或教職員「對簿公堂」。學校因無預先向香港教育局申辦「國際學校」認可，最終校名需刪去相關字眼。據教育局網頁，香港凱莉山學校屬於註冊私立學校。

香港凱莉山：無拖欠英國基金會任何款項

英國凱莉山基金會日前發聲明，稱2016年以獨立特許經營協議，授權「凱莉山（Mount Kelly）」品牌予汪柏賢的關聯公司在香港成立分校，基金會成為相關授權費用債權人。而英國凱莉山學校校長Guy Ayling早前回覆《香港01》指，接獲十多名家長求助，稱香港分校財務上或有違規，惟由於他們並非本港分校投資者，須交由香港分校處理。

然而香港凱莉山則向《香港01》稱，與基金會合作條款中沒有「授權費用」一詞，強調香港凱莉山財務獨立、自負盈虧，並無拖欠基金會任何款項，形容英國基金會並非香港凱莉山的「債權人」。