【校園天地】2021呂小遊樂園　令你樂而忘返的夢想樂園

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-07-07 17:52

夢想樂園於2021年5月15日(星期六)順利登陸浸信會呂明才小學，令演出者樂在其中，令參加者樂而忘返。 「2021 呂小遊樂園，好玩節目多到數唔完：專為幼稚園而設嘅 體驗團，活動遊戲 一圈又一圈；呂小樂悠遊 帶你氹氹轉，縱橫十大景點 同你四圍捐；匯演星秀勁過曼聯，呂小之星表演包你眷戀。2021呂小遊樂園，令你樂而忘返嘅夢想樂園！」 （內容由浸信會呂明才小學提供）

由小司儀以繞口令方式啟動整天的活動序幕：

「2021 呂小遊樂園」至NET版 展示IT多元化

在疫情之下，本校在資訊科技的發展多元化，正好在「2021 呂小遊樂園」至NET版中展現無遺。老師、家長和學生運用資訊科技製作了精彩的節目。是日，本校打破空間的限制，以現場直播開幕典禮，承蒙香港特別行政區 教育局 沙田分區高級學校發展主任劉正剛先生蒞臨主禮、曾啟文校監及各位嘉賓親臨揭開序幕，全校師生、家長及坊眾均能參與其中。

「2021 呂小遊樂園」體驗團 呈現IT化教學

呂小在網上平台舉辦體驗團，為幼稚園學生提供不一樣的課堂活動。當天共設28節課堂，超過200個幼稚園家庭參與，活動包括有中文繪本教學、英文猜謎遊戲、成雙成對數一數、STEM小實驗等。老師在鏡頭前繪形繪聲，同學及其家長笑聲連連，活潑生動的課堂就在歡笑中完成；有部分家長更上載了當天難忘的活動及作品相片，與我們分享。

「2021 呂小遊樂園」樂悠遊 舉辦IT導賞團

本校以尋寶故事為主題，採用活潑的手法，再配以雲台攝影機及航拍機介紹學校的環境及設施，與大家暢遊本校十大景點，如祈禱室、圖書館、歡樂天地、生態園、STEM Room……參觀之餘，更可以參加獎品豐富的問答遊戲，大家均踴躍參加。

「2021 呂小遊樂園」呂小匯演 透過IT顯才華

本校一向主張「一體一藝一學術」，鼓勵學生在以上三方面有均衡發展，「呂小匯演」正集合了呂小眾天才的各項表演，如舞蹈、武術、樂器演奏、朗誦、講故事...... 而最難得的是家長鼎力支持，我們也收集了不少溫馨的親子表演片段，製作了「呂小匯演」精華版本，呂小學生的多才多藝盡顯無遺，最後並以網上形式放送，大家都想一看再看。

（內容由浸信會呂明才小學提供）

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