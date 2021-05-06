【校園天地】A-School創立15載助學生探索國際　累積多元學習經歷

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-05-06 18:04

A-School創立於2006年，是香港首間大學附屬的一條龍直資學校，在學與教上我們得到香港浸會大學給予適切支援，在資源運用上享有政府當局賦予彈性，容許我們設計多元化的課程與投放適當的資源，更好地配合下一代的需要與發展。在十二年的學習之旅，我們會給予同學不同機會發揮個人長處。一年級至四年級的初小階段著重愉快學習，啟發學童的好奇心及對知識的追求；五年級至八年級的課程則包括了跨學科的STEAM教育及第三語言課程，打好學術基礎及品格培養，為往後的學習鋪下良好基石；九年級至十二年級的高中階段則為升學準備，高中生可按照個人興趣、升學及生涯規劃選讀本地或國際課程。 撰文：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首席副校長廖詠琪老師

國際課程提供數理、商業經濟及地理等學科，輔以多元學習經歷及專人提供個別升學指導(admission coaching)。（香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學圖片)

國際課程

A-School自2016 年起提供國際課程 — 英國普通教育文憑高級課程 (GCEAL)，學科包括數理、商業經濟及地理，輔以多元學習經歷及升學指導，擴闊同學的視野，為報讀大學制定策略性的準備。

多元學習經歷

學校每年安排不同的本地和海外交流，讓同學走出課室，從體驗中學習，當中的Uni Tour帶同學參觀英國知名學府，親身感受當地文化及了解大學招生安排和要求。此外，學校亦設有「職業體驗課程」，讓同學認清個人發展志向，並從職場中豐富生活技能。

升學指導(Admission Coaching)

學校更聘有專人提供個別升學指導，以協助同學訂立升學方向和個人目標。升學指導包括幫助同學建立個人檔案、準備入學測試、教授面試技巧等，讓同學在申請至面試過程中展現自己的志向、特質與長處。

學生表現

在過往數年，修讀GCEAL課程的同學無論在英國普通教育文憑高級補充程度(GCEAS-Level)或高級程度考試（GCEA level）的成績都十分突出，考獲A*及Ａ等的百分比遠高於英國平均水平。以2020年為例，本校學生報考GCEA level總科數中取得Ａ*及Ａ等百分比分別為72%及90%(英國平均分別為8.9%及27.6%)。而今屆準畢業班同學憑藉在GCEAS-Level考獲的優異成績，於年初已取得多間本地及海外大學給予超過一百個有條件的學位取錄，當中包括倫敦帝國學院、倫敦大學學院、倫敦國王學院、聖安德魯斯大學及香港大學、中文大學等等。

首屆畢業生何子駿以15歲之齡獲牛津大學數學系破格取錄，並獲香港特區政府頒發獎學金。（香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學圖片)

自2018年首批GCEAL同學完成兩年課程，至今的三屆畢業生的升學率達百分之百，當中大部份負笈QS 世界大學排名首100名內的知名學府升讀，如英國牛津大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院、愛丁堡大學、聖安德魯大學等等。而五位同學更以傑出的成績及學校推薦，獲香港特區政府頒發香港卓越獎學金，資助到世界知名大學升學，其中包括於2018年以15歲之齡獲牛津大學數學系破格取錄、現正攻讀數學碩士課程的何子駿同學。

Uni Tour帶同學參觀英國知名學府，親身了解大學招生安排和要求。（香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學圖片)

Uni Tour帶同學參觀英國知名學府，親身了解大學招生安排和要求。（香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學圖片)

Uni Tour帶同學參觀英國知名學府，親身了解大學招生安排和要求。（香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學圖片)

與海外學府締結夥伴關係

為向同學提供更多的升學選擇，配合他們的志向，學校不斷拓展與海外高等院校的聯繫，包括美國、加拿大、韓國、日本等。本校於2018年與國際知名的日本早稻田大學締結夥伴關係，推出高中推薦入學，每年由校長推薦一名HKDSE中六學生升讀該大學的國際教養學部。至今三位獲推薦入讀早稻田大學的學生，他們的優異表現獲得師友高度讚賞，給予大學更大信心，由2022年起增加一個學額予GCEAL中六生。而本校更設有獎學金給予成功推薦入讀的同學，鼓勵他們繼續奮力向上 ，實現夢想。

（內容由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學提供）

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