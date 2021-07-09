新加坡：旅遊氣泡非常脆弱易爆　易名「空中旅遊走廊」再與港合作

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-09 17:40

疫情持續下影響各地交流，香港與新加坡兩地互通的旅遊氣泡計劃，二度因疫情變化而延期，一拖再拖。新加坡衞生部長王乙康今日（9日）表示，新加坡仍然希望與香港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，但他稱項目將改名為「空中旅遊走廊」（travel corridor），認為「旅遊氣泡」之名非常脆弱，容易爆破。 《香港01》已就易名一事致函商經局查詢，正候回覆。

新加坡衞生部長王乙康表示，新加坡仍然希望與香港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，但他稱將項目改名為「空中旅遊走廊」。（資料圖片）

王乙康今日（9日）接受《彭博》訪問時表示，新加坡及香港正研究重啟「旅遊氣泡」計劃，並將以同一個模式以向全球更多地區重新開放。兩地的「航空旅遊氣泡」（travel corridor）協議原訂去年11月生效，但因疫情反覆而押後。

▼香港新加坡旅遊氣泡或二度取消▼

他說，兩地近日的確診個案均極少，甚至已多日沒有新增病例，兩地已做好再次開放邊境的準備，但他稱不再稱計劃為「旅遊氣泡」，指氣泡非常脆弱，容易爆破，將來會稱為「空中旅遊走廊」。

新加坡和香港原定去年11月實施的「旅遊氣泡」計劃，但因兩地疫情反覆而擱置，新加坡近一星期有175宗確診個案。新加坡政府日前表示放棄追求「清零」，指要學習與病毒共存，又期望在8月9日新加坡國慶日前，為國內三分二人口，即約400萬人完成接種疫苗。