女保鑣涉槍殺姨舅　控方專家指被告判斷力正常　擔心轉倉曾吞牙刷

社會新聞
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女保鑣涉因分家產問題而槍擊姨舅造成兩死兩傷案續審。今日（9日）由控方傳召精神科醫生作供，其報告指被告未有對槍擊事件感罪疚或自責，被告亦透露她原本可以向三姨補槍，但留意到三姨事發時撲向四舅，認為三姨不顧自己安危，表現出對家人的愛，為之動容，最後決定不補槍，故認為被告的神智、判斷力、決策力均正常。報告又透露，被告曾懷疑懲教職員想偷偷將她轉倉，曾吞下牙刷欲留在小欖，並想服刑數年後出獄讀建築。

未有出現抑鬱幻覺等症狀

精神科醫生雷聲響是代表控方的專家，雷曾為女被告詹心桀(46歲)撰寫3份精神科報告，內容提及被告不太願意講及她個人的事，被告事發後有在意別人的目光，及傳媒如何報道事件。她亦害怕面對長時間監禁，在小欖拘留期間，未有出現抑鬱、幻覺、精神分裂等症狀。

雷醫生在報告指，被告原認為來港後可改善生活，成為專業人士，但卻未能入讀本地大學，也無法負擔到海外升學，她感到自卑及不安。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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情況與嚴重抑鬱不脗合

雷在報告續分析，被告的情況與嚴重抑鬱症不脗合，亦未察覺她事後感到罪疚或自責，認為被告事發時的心理情況未受影響，而被告從未提及聽到任何聲音。還押期間，亦因為不想被轉往大欖監獄，但又懷疑懲教想偷偷將她轉倉，於是吞下牙刷以留在小欖，或可在數年後出獄，繼續就讀建築課程。

見三姨撲向四舅動容

報告又提到，被告稱當時留意到三姨撲向四舅，她稱原本可以補槍，但認為三姨不顧自己安危，表現出對家人的愛，被告為之動容，於是決定不補槍。報告指出，自行服毒不屬疾病，被告亦沒對毒品出現依賴性，她留意到三姨撲向四舅一事，顯視出她神智、判斷力、決策力等正常。

被告詹心桀（46歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

案件編號：HCCC272/2019

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