大欖隧道7.18起加價最高9%　私家車新收費52元　電單車加至24元

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-09 18:21

駕駛人士注意，大欖隧道即將加價。運輸及房屋局指出，大欖隧道受經濟環境和新啟用免費替代路線影響，隧道公司將於今年7月18日起減少優惠，即變相加價7%至9%不等。其中私家車及的士隧道費加幅為8.3%，新收費52元；電單車及機動三輪車隧道費加價9%，新收費為24元。今次是自2019年1月1日，即2年半後再加價。

運房局向立法會提交文件指出，大欖隧道專營公司每年的淨收入一直低於《大欖隧道及元朗引道條例》所訂明的最低估計淨收入水平，專營公司認為，交通流量受經濟環境和新啟用免費替代路線影響，決定本月18日起，減少所有車輛類別提供的優惠。

大欖隧道將於本月18日加價。（立法會文件）

根據當局資料，私家車、電動載客車輛及的士的隧道費，於7月18日起，將由48元加至52元，加價4元，加幅為8.3%；電單車及機動三輪車由22元加至24元，加價2元，加幅為9%；公共及私家小型巴士加價9元，新收費109元；輕、中及重型貨車最新收費分別為53元、59元及65元，加幅7%至8%不等。

今次隧道費調整毋須政府批准

文件又指，雖然隧道專營公司是在有關法例所容許的水平內調整收費，毋須政府批准，但政府已繼續敦促專營公司，在制訂其收費策略時，需要充分考慮公眾的承擔能力和接受程度，以及整體公眾利益。