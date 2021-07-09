新冠肺炎｜堅尼地城高逸華軒個案屬復陽　為哈薩克斯坦領事館職員

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-10 00:10

堅尼地城高逸華軒管理處昨日（8日）發通告，指收到衞生防護中心通知，稱一位住戶確診感染新冠肺炎。中心今晚（9日）證實，該個案為懷疑復陽外地個案，是哈薩克斯坦駐港總領事館職員，本月7日接受檢測時初步結果呈陽性，但再覆檢後結果為不確定，之後於醫院檢測為陰性。中心續指，該男子今年6月中曾於哈薩克斯坦確診感染，現正與當地跟進。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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領事館職員7月5日經曼谷抵港免檢疫

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名39歲男子。中心指，男子於7月5日從哈薩克斯坦經曼谷抵港，是哈薩克斯坦駐港總領事館職員，即是他直接回家，豁免酒店檢疫。

男子之後在7月7日，就強制檢測提交的樣本，經私營化驗所檢測後，結果呈初步陽性；不過該樣本經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢時，結果為不確定。

對於經獲認可的官員、外交及領事使團的人員，以及其公認的家庭成員，在抵港後只須在總領事館或官方認可機構安排的場所下接受檢疫21天或14天（若已完成接種兩劑疫苗），這安排目前只容許總領事或同級領事館人員。

6月在哈薩克斯坦確診

衞生防護中心指，該男子已送往醫院接受進一步檢測，結果為陰性，不過抗體測試未有結果。初步調查資料顯示，該男子今年6月中曾於哈薩克斯坦確診感染，中心正與當地衞生部門跟進，流行病學調查仍在繼續。另外，他曾於4月26日和5月28日，在哈薩克接種兩劑由俄羅斯研發的「衛星五號」新冠疫苗。