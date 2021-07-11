法定假期增至17日　羅致光：為爭議多年勞工政策問題作「了結」

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-11 09:34

立法會上周三（7日）三讀通過《僱傭修訂條例草案》，逐步增加法定假日期的日數，在2022年起至2030年，分5次由現時12日增至17日，令公眾假期與法定假期看齊。 勞工及福利局局長羅致光在網誌憶述，在立法會會議期間「如臨大敵」，豈料不足三小時便完成議程，為一個爭議多年的勞工政策問題作一個「了結」。

立法會7月7日三讀通過《僱傭修訂條例草案》，逐步增加法定假日期的日數，在2022年起至2030年，分5次由現時12日增至17日，令勞工假與法定假期看齊。（資料圖片）

羅致光表示，增加法定假日日數勞資雙方有分歧，在上周初仍沒有把握可以順利通過條例草案，最怕是「一拍兩散」，白費很多人心血，更令百多萬打工仔的期望落空。

政府內部同事曾估計，恢復二讀辯論至三讀的過程，相信會延續到上周四會議，他樂觀估計需要五小時，結果不足三小時便完成有關議程，認為7月7日除了要緊記「盧溝橋事變」，或許也可記起於2021年將法定假日與公眾假期日數看齊的立法里程碑。

東京奧運將於7月23日揭幕，羅致光表示「奧運總是令人充滿期待和感到興奮」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

曾向史畢茲「偷師」水中泳技

東京奧運將於本月23日揭幕，羅致光表示「奧運總是令人充滿期待和感到興奮」，最深印象是1972年奪得七面游泳金牌的史畢茲(Mark Spitz)，及後重複看了多次他水中泳技錄影片，從中「偷師」。

羅又指，中學時參與不少運動，第一次搭飛機是到雅加達參加四角大學運動會，故自稱曾是一位運動員，或是「n流」的泳手，亦祝願東京奧運在疫情中可以成功舉行。