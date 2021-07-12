疫苗｜腎移植患者打針後僅2成人有抗體　藥劑師學會倡補第三針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-12 18:00

新冠疫苗接種持續進行，專家早前提醒免疫力低的人士亦要接種疫苗保護自己。香港醫院藥劑師學會指出，據多研究顯示，接受過器官移植的病人打針後，因身體情況難以產生中和抗體，腎臟移植病人更只有22%人打齊兩針後產生抗體，即使驗出有抗體，其抗體水平亦非常低，建議當局盡快研究相關人士要打第三劑補針。

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打完兩針復必泰 腎移植病人中抗體水平低

醫院藥劑師學會搜集及分析文獻，多項臨床證據顯示，已接受器官移植的病人，以腎臟移植的病人為例，在接種第二劑復必泰新冠疫苗 13日至19日後，只有22%腎臟移植的病人中和抗體 IgG呈陽性反應，就算 IgG呈陽性的腎臟移植病人﹐其抗體水平也非常低。

學會又表示，臨床數據顯示接受器官移植的病人接種兩劑復必泰疫苗後，其免疫反應不全可能與病人身體免疫系統受到抑制有關，有必要為這些病人作「個人化的接種方案」。

有聲音指器官移植病人接種兩劑復必泰疫苗後，雖然所產生的中和抗體水平很低，但仍然有T細胞的保護，但學會質疑說法未必成立，而有研究稱T細胞和中和抗體有相互關係，中和抗體水平低時，T細胞水平也會下降，疫苗可能並不足以保護接種者，而要全面保護器官移植病人，單靠T細胞的保護並不足夠。

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學會稱有研究顯示部份腎臟移植病人，正接受Abatacept，Belatacept等免疫抑制劑治療，身體所產生的中和抗體水平和T細胞水平大大減低。另一項研究發現已接種兩劑復必泰疫苗的腎臟移植和心臟移植病人，只有16.6%腎臟移植接種者和34.8%心臟移植接種者在血清內有抗體。

學會建議，已接種兩劑復必泰疫苗的腎臟移植病人，要接種第三劑加強劑；已接種兩劑復必泰疫苗或科興疫苗患者，必須繼續配載口罩、保持社交距離及個人衛生；腎臟移植的家人和照顧者，盡快接種疫苗建立屏障保護患者；政府盡快為已接種兩劑疫苗的器官移植病人，作中和抗體和T細胞水平測驗，以了解患者所接種的新冠疫苗功效。