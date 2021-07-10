新冠疫苗｜6.4萬人接種疫苗　預約數字回落至3萬以下

社會新聞
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新冠疫苗接種計劃已經展開135日，今日（10日）再有64,018萬人接種疫苗，較昨日少約6000人，累計全港已有2,565,200人完成接種首劑疫苗，佔可接種疫苗人口的37.7%。

預約接種疫苗數字則繼續回落，今日只有2.95萬人預約接種疫苗，跌穿3萬劑，為13日以來最低的一次。政府指，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期只剩53天。

政府表示，截至今日已接種4,341,500劑疫苗，當中接種已完成接種首劑疫苗的有2,656,200人，有1,493,600人接種復必泰疫苗，佔約56.2%，其餘1,071,600人則接種科興疫苗，佔43.8%。而現時亦已有1,776,300萬人完成接種兩劑疫苗，佔12歲以上人口26.1%，包括1,043,500人接種復必泰疫苗，732,900人接種科興疫苗。

今日政府再為參與人士接種64,018劑疫苗，但當中大部分屬接種第二劑疫苗，佔40,696劑，即共63.6%，而23,322人接種第一劑疫苗，佔36.4%。

逾八成預約為復必泰

而今日亦有2.95萬人預約接種疫苗，預約數字為7月最低，亦是13日以來首次跌穿3萬。預約接種疫苗人數中，有近85%為預約接種復必泰疫苗，即2.49萬人，只有4,600人預約接種科興疫苗，僅佔15.6%。

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而昨日（9日），共有7宗接種疫苗後由社區疫苗接種中心送院個案，其中4人已出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，全部情況穩定。

▼三圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

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