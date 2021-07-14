警民關係組與少年警訊推警版大富翁　模擬護送政要及處理賣淫場所

九龍城警區警民關係組早前聯同區內少年警訊會員，共同設計一套名為「龍城小先鋒」的桌上遊戲，昨（13日）於保良局林文燦英文小學舉辦桌上遊戲體驗日，讓玩家可親身模擬處理包括護送政要、處理賣淫場所等案件，已贈給九龍城區內約80間中小學及家教會。



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學童扮演警察破案 升職可做「一哥」

該款桌上遊戲以大富翁、飛行棋及蛇梯棋為藍本，配上九龍城的地標及街道作背景。遊戲中，玩家將扮演不同的警察角色，並會遇到各類型的案件，包括護送政要、謀殺及處理賣淫場所等。過程中，玩家亦有機會要用上相應的輔助配備，如搜查令、槍械及封鎖線等。每次只要完成一宗案件，玩家便可晉升一個階級，只要連升12級至警務處處長，即可勝出。

九龍城區警民關係組社區聯絡主任（何文田北）翁綽鴻表示，該桌上遊戲的成本約為每副棋70至80元，由九龍城少年警訊名譽會長會會長贊助，並以免費的形式贈給九龍城區約80間中小學及家教會。

滅罪委員會：盼學生學到「咩叫啱，咩叫唔啱」

九龍城區撲滅罪行委員會主席林煒橋期望，在反修例事件之後，年輕人能夠透過此桌遊認識「咩叫啱，咩叫唔啱」，並增加他們對警隊不同崗位的認識。

校長文詩詠表示，這款桌遊能提升學生的守法精神及解難能力，並鼓勵他們幫助有需要的人。她補充，教育局早前將「守法」和「同理心」納入價值觀教育的教學目標，而這款桌遊正正能達到此效果。