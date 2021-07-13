七成家長計劃送子女海外升學　疫下多國封關英國成熱門目的地

不少家長會為子女規劃海外升學，有升學機構發現，五成受訪家長表示，對本港教育沒有信心，希望小朋友可以在新的教育制度和思想文化環境中成長，成為將子女送到海外升學的主因，亦有四成家長是由於香港現時政治氣候環境有此考慮。調查亦發現，最熱門海外升學目的地為英國，其次是澳洲及加拿大。

有英國留學生家長認為，送子女到海外留學後，子女變得更為獨立，不少生活上的細節都能輕鬆應對，她亦為此感到「好開心」。



大地教育於5月期間進行網上問卷調查，訪問共300個家庭。調查發現，共七成父母已經或有意將子女送到外國升學。（曾凱欣攝）

五成家長對港教育無信心 欲送子女海外留學

大地教育於5月期間進行網上問卷調查，訪問共300個家庭。調查發現，七成父母已經或有意將子女送到外國升學。當中有五成人表示，對本港教育沒有信心、希望小朋友可以在新的教育制度和思想文化環境中成長，亦有四成人是由於香港現時政治環境，打算將子女送到海外升學。

大地教育市場營銷經理鄭迦南提到，留意到近年海外升學數字有上升趨勢，相信主要由於家長「關心小朋友在港讀書壓力大」，香港的政治氣候未必為最大主因。

行政總裁莫柏祺（圖中）指出，近兩年接獲海外升學查詢數字大幅上升，自疫情以來相關查詢更是有增無減。（曾凱欣攝）

留學後變得獨立 家長：好開心

留學生家長姚太提到，女兒在2018年到英國就讀基礎課程，今年將在杜倫大學升讀二年級。當初讓女兒到海外升學全因尊重其意願，姚太認為，「 香港學生一直以嚟學牛津英語，喺語言上銜接冇問題」。雖然分隔兩地，但她幾乎每日都會和女兒視像通話，「溝通完全冇問題」，亦不太感到擔心。她笑言，自從女兒到英國讀書後，「獨立咗好多，以前唔會做嘅嘢今日會做」，不少生活上的細節都能輕鬆應對，她亦為此感到「好開心」。

疫情下多國封關 英國成熱門留學地點

今次調查亦發現，最熱門海外升學目的地為英國，其次是澳洲及加拿大。鄭迦南相信，與英國放寬簽證有關，加上疫情下部份國家實施封關，當中包括澳洲等熱門升學國家，或會令家長選擇將子女送到英國這類沒有封關的國家。

行政總裁莫柏祺指出，近兩年接獲海外升學查詢數字大幅上升，自疫情以來有關海外升學查詢更是有增無減，預料月中文憑試放榜後查詢數字會再創高峰。

留學生家長姚太（左）提到，自從女女到英國讀書後，「獨立咗好多，以前唔會做嘅嘢今日會做」。（曾凱欣攝）

海外寄宿學校生活上有監管 適合香港學生

調查亦顯示，超過六成家長打算在子女中學階段送他們到海外升學，當中近一半家長傾向讓子女入住寄宿學校。莫柏祺認為，「寄宿學校係唔錯選擇，體制比較適合國際學生」，加上校內在飲食及生活上，以至使用手機及電腦的時間都有社監監管，較適合香港學生。

另外，是次調查留意到有六成受訪父母均對子女「在新環境的心理壓力及情緒影響」以及「子女的獨立自理能力」這兩大方面表示憂慮。輔導心理學家吳加垚小姐建議，父母可多鼓勵子女表達想法及感受，同時讓子女多參與預備過程，例如一起搜集當地資料、升 學資料等等，讓子女更具體了解海外升學後的生活。