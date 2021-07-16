2元乘車優惠｜交申請4周內發卡　勞福局拒於港鐵站設表格收發點

政府早前宣布明年2月27日起，將2元乘車優惠擴展到60至64歲市民，並可在8月2日起分批申請換領「樂悠咭」。

勞福局局長羅致光今（16日）出席立法會銀齡咭相關事宜小組委員會時，被問到能否壓縮換卡時間，以及增加實體表格的收發地點。羅表示，壓縮換卡時間冒險，當局要避免消息混亂，而現時已有逾330個地點派發實體申請表格，「郵筒都好方便」，認為毋須在港鐵站和屋邨辦事處等地方增設。



有立法會議員在會議中指出，60至64歲人士未必懂得在八達通應用程式提交申請，郵寄亦複雜，建議考慮在港鐵站收發表格。羅致光指出，今次「樂悠咭」申請較申領電子消費券簡易，加上60至64歲人士，使用電子方式處理申請應困難不大，現時亦已有逾330個地方派發表格，「郵筒都好方便」，質疑增加越多表格派發點，越容易浪費申請表。

至於當局能否加快申請樂悠卡程序，羅說，現時8月將開始接受1957年出生的人士申請，每個月多一個年份出生的人士可申請，若每個年份申請期縮減7日，訊息就會相當混亂。當局亦要確保提交申請後4周內可發卡，每月要處理約10萬人申請，不能太過進取。

明年2月27日起，60歲或以上人士均可享有2元乘車優惠。（資料圖片）

概念上樂悠卡可取代長者卡

是次優惠亦擴展至電車，工聯會郭偉強關心電車價格本較便宜，2元乘車都只是便宜幾毫子，對電車仍然不利，「點解只能堅持係兩蚊？」羅致光說，若不同交通工具收費不同，政策就會變得複雜，需要日後再討論。

樂悠卡未來能否取代長者卡方面，羅致光認為概念上，樂悠卡的確可取代長者卡功能，但65歲或以上長者有140萬人，是60歲至64歲人士的兩倍，政府將視乎首輪申請新卡經驗，於明年初才公布長者換卡安排，亦相信65歲或以上長者申請會較慢，難以應承大家何時可完成換卡。

議員擔心2元乘車優惠會出現濫用情況。（資料圖片）

羅致光︰防濫用亦要考慮私隱及成本問題

2元乘車優惠濫用問題一直為人詬病，亦造成政府財政負擔。羅致光說，樂悠卡上印有姓名及相片，設計上易辨識使用者身分，指所有政府福利都有機會濫用，要思考如何恰當地減少，但亦要與私隱及成本問題平衡。他說，若要滴水不漏，可在任何人使用樂悠卡時，接通系統並以人臉識別確認使用者，但整個系統的投資與私隱難以平衡。