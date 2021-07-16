新冠肺炎｜美麗華首發歐遊團　飛德國或瑞士小鎮　團費貴旺季三成

疫情影響下，本港至全球的旅遊業冰封，困局終於有變。美麗華旅遊將於明日（17日）重新有旅客出發歐洲遊，惟「玩法」跟以往組團非常不一樣，團友出發前先要進行血清抗體測試，限20人以下的包團，美麗華旅遊總經理李振庭形容是「幾家認識的朋友一同出發減風險」。



李振庭表示，本月內將有少量包團出發，全部是只去一個獨立國家的小型團，團費較以往旺季高三成，7月將有旅客到德國及瑞士旅遊，「客人唔會再去大城市大酒店，去下小鎮行下沙灘，住細規模酒店玩下都覺得好開心。」



5月已有顧客追問出團細節

美麗華旅遊7月重推德國及瑞士團，首團明日（17日）出發，，全部只去單一國家，李振庭表示，有少量20人以下包團出發，「外遊點都會有機會出返，點都要試行出第一步。」

他表示，至5月底起，已有不少客人致電查詢包團內容及出行細節，公司一直留意各地疫情、本港及外地入境防疫措施等，港府於6月底採納聯合科學委員會的建議，以實施完成接種疫苗的強制檢疫要求，即只要有認可機構的血清抗體測試陰性報告、加上已接種認可的新冠疫苗，並由部分指明地區回港，檢疫期可減至7日，現時歐洲疫情比較穩定的地區，暑假期間即有團友報名起行。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，本月內將有少量包團出發，全部只去一個獨立國家的小型團，價錢較以往旺季高三成。（資料圖片）

費團未計離港前檢測及回港檢疫

李振庭表示，不少人以往一年外遊多次，只要能夠有合理價錢，已急不及待去外地放輕鬆，並以低風險單一地方為首選，「佢哋都怕會出事，只係去一個國家，好多講明只去小城市，又唔住大型酒店，幾家認識的朋友組團，去下沙灘都好開心。」

現時包圍8人至10人即出發，團費為以往暑假的高3成，出發前檢測、回港後檢疫住宿要自行處理，「好多人當旅遊係生活一部分，無去旅行咁耐，客人都可能會覺得價錢合理。」他料往後的旅遊將會「轉型」以包團進行，「客人會覺得大家識，風險點都細。」

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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研加入北歐團及西班牙團

李振庭表示，預計現時至10月前，都會推出相關產品，若各地疫情穩定，將會加入北歐團及西班牙團；由於本港至布吉的航班較少，每8日才有一班來回客機，相對下客人會選擇到歐洲遊，認為會比較化算。他又提醒，歐洲不少地方、要求客人得到72小時前的檢測陰性報告，現時未有硬性規定旅客入境前必須接種疫苗，但也呼籲外遊者接種疫苗較理想，「客人大多已接種疫苗，因為係去歐洲，全面都有接種復必泰會安心少少，始終一定認可，返香港又方便。」