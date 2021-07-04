七一刺警｜蕭澤頤批有人歌頌兇徒美化暴力：是人性問題非政見問題

政情
撰文：
最後更新日期：

一名男子7月1日晚上在銅鑼灣用刀行刺警員後自殺身亡，事後有不少市民到銅鑼灣獻花。新任警務處處長蕭澤頤斥責有人歌頌兇徒，美化暴力，形容相關行為如同煽動殺人，荼毒年輕人及危害市民安全，又批評行為違反道德倫理，「呢個唔係政見問題，係人性問題！」

蕭澤頤強調，煽動他人作暴力違法行為或殺人，不論線上、線下都屬違法，警方定必全方位追查，將違法之徒繩之於法。

+7
+7
+7

蕭澤頤接受《東周刊》專訪時表示，近期香港發生多宗嚴重暴力案件，涉及 「孤狼式恐怖襲擊」。他指於一個企圖謀殺及後自殺的兇徒竟然被人歌頌，甚至有人帶小朋友到場獻花、致敬，認為是美化暴力，將恐怖分子的行為英雄化，批運行為完全違反道德倫理，令人心寒，「呢啲到底係乜嘢價值觀？呢個唔係政見問題，係人性問題！」

警務處處長蕭澤頤（左）。（資料圖片）

指若不制止譴責冷血行為　「隨時受害嘅係你」

蕭澤頤強調，香港是法治社會，絕不容許任何人鼓吹、煽動殺人，相信縱容煽動社會仇恨的行為，會令全港市民受害。他解釋指，「今次襲擊對象係警察，下一次可以係其他人」，而外國過去亦曾發生多宗「孤狼式恐怖襲擊」，令很多無辜市民受傷。

蕭澤頤稱，如果市民不站出來制止、譴責有關冷血行為，將來「隨時受害嘅分分鐘係你，或者你嘅身邊人。」

李家超批銅鑼灣獻花意識壞　等同叫人繼續恐怖活動　研規管假資訊
七一刺警案｜續有市民到銅鑼灣悼念獻花　警員截查警告
七一刺警案｜市民銅鑼灣續獻花悼念　警穿戰術背心、背對背截查
七一刺警案｜駐銅鑼灣PTU加穿防刺背心　消息︰今起改四人行咇
七一｜「新一哥」蕭澤頤上任一周　銅鑼灣晚上有警員遇刀襲重傷
銅鑼灣警員遇襲　林鄭月娥：強烈譴責暴力行為　調查背後有否組織
遇襲片段曝光｜銅鑼灣男子刺傷警員後自捅　警重傷兇徒不治
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。