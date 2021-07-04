七一刺警｜蕭澤頤批有人歌頌兇徒美化暴力：是人性問題非政見問題

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-04 14:25

一名男子7月1日晚上在銅鑼灣用刀行刺警員後自殺身亡，事後有不少市民到銅鑼灣獻花。新任警務處處長蕭澤頤斥責有人歌頌兇徒，美化暴力，形容相關行為如同煽動殺人，荼毒年輕人及危害市民安全，又批評行為違反道德倫理，「呢個唔係政見問題，係人性問題！」 蕭澤頤強調，煽動他人作暴力違法行為或殺人，不論線上、線下都屬違法，警方定必全方位追查，將違法之徒繩之於法。

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蕭澤頤接受《東周刊》專訪時表示，近期香港發生多宗嚴重暴力案件，涉及 「孤狼式恐怖襲擊」。他指於一個企圖謀殺及後自殺的兇徒竟然被人歌頌，甚至有人帶小朋友到場獻花、致敬，認為是美化暴力，將恐怖分子的行為英雄化，批運行為完全違反道德倫理，令人心寒，「呢啲到底係乜嘢價值觀？呢個唔係政見問題，係人性問題！」

警務處處長蕭澤頤（左）。（資料圖片）

指若不制止譴責冷血行為 「隨時受害嘅係你」

蕭澤頤強調，香港是法治社會，絕不容許任何人鼓吹、煽動殺人，相信縱容煽動社會仇恨的行為，會令全港市民受害。他解釋指，「今次襲擊對象係警察，下一次可以係其他人」，而外國過去亦曾發生多宗「孤狼式恐怖襲擊」，令很多無辜市民受傷。

蕭澤頤稱，如果市民不站出來制止、譴責有關冷血行為，將來「隨時受害嘅分分鐘係你，或者你嘅身邊人。」