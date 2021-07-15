屯馬線│運輸署促取消11號九巴　區議員憂失直達新蒲崗學校交通

雖說「屯馬開通真的很興奮」，但自屯馬線於上月底通車，部份乘客的乘車及轉車模式均有改變，亦出現了不同問題。有指現時紅磡站的指示不清及有人流衝突、何文田 站的轉線指示混亂；而因應屯馬線通車，運輸署進行了巴士及小巴重組方案，其中包括取消九巴11線，引起的爭議使人關注。有地區人士早前呈交文件，希望就港鐵屯馬線全線通車的情況，在今日（15日）舉行的油尖旺區議會會議中進行討論。



屯馬線於上月底通車，部份乘客的乘車及轉車模式均有改變，亦被指出現了不同問題。（資料圖片／鄭子峰攝）

油尖旺區議會今日舉行交通及運輸事務委員會會議。其中區議員陳嘉朗和朱子洛提交文件，提到紅磡站轉車的行人動線大幅改動，使大堂的屯馬線及東鐵乘客有衝突點和集中在車頭位置；而同時紅磡站新出口指示不清，使屯馬線乘客不知如何前往新的中層出口。此外，新轉線站何文田站場的車站月台及大堂設計，均使轉線乘客需要走上走落。

他們又指，運輸署建議因應屯馬線通車取消來往鑽石山和九龍站的九巴11號巴士，卻同時不理區議會反對，讓城巴更改20A走線，令其與鐵路及其他巴士小巴的路線高度重疊；他們批評署方不但漠視九龍站失去唯一前往伊利沙伯醫院的公共交通，也使區內學生失去一條直達新蒲崗學校的公共交通 ，而同一時間署方仍未有對區內專線小巴重組的方案。此外，他們又為運輸署忽然在屯馬線通車前夕的一 個月內批准九巴及新巴減班（包括九巴6、8、8A、8P、11、聯營隧巴101）作出提問。

有地區人士早前呈交文件，希望就港鐵屯馬線全線通車的情況作出討論。（資料圖片／余俊亮攝）

運輸署在書面回覆中表示，會密切監察與新鐵路服務範圍重疊的專營巴士及專線小巴服務的運作情況，並因應實際的乘客需求考慮在適當時候作出調整；就九巴第11號線，因與屯馬線的服務範圍有較大幅度重疊，署方預計該線的乘客會大量流失，又指受影響的乘客除了乘搭鐵路服務外，亦可選乘其他替代巴士服務。此外，該署指區議員建議的「隨需而至」的服務並不適用於專線小巴，又強調會繼續不時安排實地調查，監察區內巴士路線的運作及服務水平，適時作出跟進。

九巴則指，就港鐵屯馬線上月底全面開通，在有效及妥善運用資源的角度下，相關路線或需要取消或重組，而11線在屯馬線全線通車後，乘客量下跌約三成。九巴又指，除仔細分析數據，研究如何調整巴士服務，亦會研究提供各項巴士轉乘優惠，鼓勵乘客使用巴士出行，又指會與議會加強溝通，發放各路線最新消息。