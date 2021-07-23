中醫院｜六大專科23專病項目一覽　機械人送餐　設代煲藥服務

將軍澳百勝角中醫院將於2025年落成。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟受訪時稱，屆時醫院會在六大專科設立23個「專病」項目。其中針灸科將於首年開展中風後復康及長期痛症服務；而內科亦在首年開設腫瘤復康或紓緩。婦科專病包括不孕及月經病等；針灸科亦可治療失眠和面癱。

中醫院揉合傳統醫術與創新科技，將被打造成「智慧醫院」。張偉麟稱，團隊會引入全面機械人運輸系統，24小時自動運送病人的用品、膳食及治療用品等。手機應用程式將可統籌門診所有程序，包括預約、手機報到、電子付款等。醫院提供自動煎煮藥機，「煲好之後包裝，有輸送帶連接，送上病房或者畀佢（病人）返屋企飲。」



（香港01製圖）

中醫院將於首年全面開展六個分科，包括內科、骨傷科，針灸科、外科、婦科及兒科。每個分科有一系列「專病」項目，即應對市民需要、集中發展的疾病。針灸科將於首年發展中風後復康及長期痛症；而內科會在首年開設腫瘤復康或紓緩、治未病及老年退化性疾病等。婦科會在五年內醫治不孕及月經病等；針灸科將可治療失眠和面癱；兒科將可提供小兒脾胃病等專病服務。市民可自行預約普通科門診，而專科門診服務則需由中醫或西醫轉介。

醫院的65%服務為政府資助，收費參考現有公營制度；35%服務為市場導向，收費由中醫院董事局決定。市場導向服務包括「名醫中心」、針對調理亞健康的「治未病中心」等，當中至少一成服務以套餐形式提供。

張偉麟又說，將於開院前兩年，與保險界洽商中醫院服務範圍及內容，並考慮自願醫保是否可自動過渡涵蓋中醫院。

除了純中醫服務外，張偉麟稱，希望透過中西醫合作達到「一加一等於三」的協同效果。中醫院會加入西醫元素，將設西醫團隊，可提供西醫診斷、X光、磁力共振、內窺鏡及小型手術等服務。他強調醫院以中醫團隊為主，西醫比例佔兩成左右。

香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展） 卞兆祥解釋，有些疾病能以中醫作主要治療，譬如新冠肺炎康復者出現肺纖維化，出院後呼吸困難、容易氣喘，中藥有效改善其臨床情況。不過病人服藥一兩周後，需配合西醫檢查，包括電腦掃瞄、血氧及肺功能檢查等，作為客觀指標。其他疾病如中風康復者和慢性炎症等，亦可以類似方法治療。

另一種服務模式為中西醫協作，中西醫需共同密切監察病人，例如腫瘤患者接受化療後，出現較嚴重的副作用，「發覺白血球、血色素跌得好厲害，呢種情況需要用番啲中醫幫佢托返個身體。」

卞兆祥稱，有些疾病能以中醫作主要治療，譬如新冠肺炎康復者出現肺纖維化。（張浩維攝）

中醫院不設急症室、深切治療部、分娩及全身麻醉，若病人病情急劇惡化，或其需要超出中醫院可負擔的範圍，將被送往其他醫院診治，而最鄰近的公院便是將軍澳醫院。

中醫院服務將在五年內全面開展，首年主要提供門診同日間治療，亦有少量住院服務。張偉麟說：「第一年重點在於團隊建立，醫院內嘅設施全部都係新，流程點樣設計好、令服務順利幫到個病人。」醫院在第二年將增加門診及住院服務，擬在第三年展開一半。第五年會全面提供服務，即啟用400張病床，以及每年31萬門診診症人次。連同約18萬跟進治療門診人次，醫院每年門診量接近50萬人次。

張偉麟透露，中醫院將被打造成智慧醫院。（張浩維攝）

張偉麟透露，中醫院將被打造成智慧醫院。團隊會引入全面機械人運輸系統，可經內部通路進出病房，24小時自動運送病人的用品、膳食及治療用品等。而中藥房亦設有自動存倉系統，透過RFID（無線射頻技術）或條碼自動上架及出貨，減省人手。

手機應用程式將可統籌門診所有程序，即查閱資料、預約、手機報到、電子付款等。程式可顯示藥房位置和取藥籌號，病人亦可選擇由醫院代為煲藥，然後速遞上門。醫院提供自動煎煮藥機，「自動計好邊隻藥、去邊架機、落幾多水、去邊度，煲好之後包裝，有輸送帶連接，送上病房或者畀佢（病人）返屋企飲。」

目前醫健通系統尚未「打通」中醫和西醫病歷，張偉麟期望，系統將來可讓中西醫共同查閱完整的病人資料。