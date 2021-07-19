新冠肺炎．7.19｜尚賢居染變種病毒男子　曾訪中環名店ZUMA

衞生署衞生防護中心公布，本港今日沒有錄得新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計仍為11 959宗，亦代表連續42日本地零確診。不過，政府晚上公布，一名來自美國的27歲男子初步確診，該名人士本身居於香港，日前曾到訪美國，抵美後超過14天再回港，在香港機場驗到陽性，他位於中上環的居所「尚賢居」須封區檢測。



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【23:10】衞生防護中心公布初步確診、感染L452R變種病毒的尚賢居27歲男住戶過去行蹤。

其工作地點是德輔道西 418 號太平洋廣場 15 樓 Crypto.com。

該名男患者曾於6月30日曾身處德輔道西321號瑧璈地下 1 號鋪 Feather & Bone，他亦曾於6月29日晚上曾身處荷李活道26號地鋪 Cali-Mex Bar & Grill；另亦於6月27日晚上到過置地廣塲中庭5樓501-503號鋪及6樓601-603號鋪ZUMA。曾與他同一時間出現在同一餐飲處所的人士，都要接受強制檢測，而其工作場所的員工、訪客，亦要接受強制檢測。

強制檢測｜染變種病毒男子行蹤曝光 曾訪置地廣場知名餐廳ZUMA

【22:40】政府晚上公布，今日共約65,000人接種疫苗，當中注射第一針復必泰疫苗人數創新高，接近26,000劑。預約人數亦破一個多月來新高，逾42,200人。昨日共有7宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，情況穩定，全部人已經出院。

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【20:55】有傳媒報道，一名男子在新加坡接種兩劑莫德納疫苗後，來港後又再接種兩劑復必泰疫苗。政府發言人指，有關行為可能涉及有人以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行。政府會調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人士，「亦不排除會考慮不為相關人士提供在香港接種疫苗的紀錄證明。」

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政府又承認，一如其他地方的疫苗接種計劃，無法事先準確掌握市民在本港以外地方的疫苗接種紀錄。市民有責任在本港接種疫苗時，就其健康和疫苗接種情況如實陳述。

7月19日 上環尚賢居封區檢測



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【20:00】在尚賢居封區現場，政府人員在街上搭起臨時檢測站，居民正陸續到場接受強制檢測。

【19:30】政府宣布，因應上環尚賢居有住戶驗出感染變種病毒，整幢大廈都需要封區檢測。

衞生署衞生防護中心表示，個案涉及一名27歲男病人，居於中環士丹頓街72號尚賢居，他於7月4日前往美國，7月18日返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。

封區檢測｜美國抵港男子初步確診帶變種病毒 上環尚賢居圍封

由於他的樣本Ct值相對較低（Ct值約21至24），顯示其病毒量較高，病人很大可能最近於美國感染。中心已將此個案列作輸入個案。過去21天，病人曾於6月27日至7月4日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚會將該病人於香港居住的大廈（中環尚賢居）作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

同時，病人於德輔道西418號太平洋廣場工作，最後上班日期為七月二日。病人的工作處所，以及他在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

中心的調查顯示，病人曾於四月二十六日及五月十七日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

【19:05】衞生署表示，今天有少於10宗初步確診個案，暫時全屬輸入個案。

【19:05】檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」清潔工在本月初確診，但當時政府專家、港大微生物學系講座教授袁國勇指，未能確定她是真的受到感染，或是被殘留的病毒污染，需安排她留院21天觀察。

若她接受21天觀察後便能出院，料最快可於明天（20日）出院，而衞生署稱，該名病人入院後的病毒檢測和抗體檢測都是陰性。

油麻地紅茶館酒店清潔工將出院 入院後病毒、抗體檢測均為陰性

【17:40】消息人士透露，這名患者是一名27歲男子，7月4至18日到美國工作，離港前、離美前的檢測均是陰性，7月18日回港時樣本驗到陽性，並有L452R變種病毒，病毒量高，CT值是21至24。

他在6月27日至7月4日居於香港，居所「尚賢居」預料需「封區檢測」，而他的工作地點、到過的食肆就需強制檢測，他太太及其他密切接觸者就需檢疫。

消息：27歲男子美國返港初步確診 涉變種病毒 上環尚賢居需封區

該名初步確診病人在6月27日至7月4日居於香港，他所住的上環區「尚賢居」預料需「封區檢測」。 （Google 街景圖）

【16:57】據了解，一名來自美國的入境者初步確診，該名人士本身居於香港，後前往美國，抵美後超過14天再回港，在香港機場驗到陽性。雖然他留美時間長，估計是在美國受到感染。暫時仍未知該初步確診者是否感染變種病毒，但由於變種病毒的潛伏期可達21天，故未能完全排除他是在香港受感染後才去美國，當局為安全起見，會將他離港前居住的「尚賢居」納入強制檢測。

消息指，一名港人抵美後回港初步確診，他位於中環史丹頓街72號尚賢居的住所須強制檢測。（資料圖片）

【14:23】衞生署衞生防護中心公布，本港今日沒有錄得新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計仍為11 959宗（包括11 958宗確診個案和一宗疑似個案）。此外，中心亦提醒香港仔成都道38號利港中心的指明人士，須於明日（七月二十日）遵從強制檢測公告進行檢測。

【11:37】消息：沒本地源頭不明個案，今不設疫情記者會。

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