新冠疫苗｜梁子超：病毒或免疫逃逸削保護　接種率高仍要戴口罩

英國近日疫情反覆，惟該國政府宣布周一起（19日）解除一系列防疫限制，包括重開商舖及活動場所等。有學者質疑，英國目前每日尚有數萬人確診，質疑英政府做法冒進。

本港呼吸系統專科醫生梁子超今日指，由於病毒或有「免疫逃逸」情況，減低疫苗保護性，「就算去到80%（接種率）都打咗折扣」，故不能以疫苗作防疫單一工具，認為仍要戴口罩、基本社交距離等措施才可控制疫情。

至於本港是否可放寬社交距離措施？梁子超認為，由於近日本地個案幾乎都是與輸入相關，無見到社區傳播訊號，故在現有新冠疫苗接種率下，仍有一定放寬空間。他又強調本港必須做好外防輸入，因現時變種病毒橫行，「如果一有疏漏，走入社區一星期就可以有傳三代」。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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梁子超今日（20日）於港台節目《千禧年代》中指，近日Delta變種病毒大流行，致病率及死亡率亦有上升。以色列數據顯示，疫苗對防感染有效率亦大跌，「似乎需要爭取時間，畀疫苗研發可以更加積極應對變種病毒」。他又指，由於變種病毒傳染效率高，故疫苗屏障門檻亦要更高，由以往接種率60%，或要提高至起碼80%。

至於公務員事務局局長聶德權預料本港9月底接種率可達70%，本港是否可有空間放寬社交距離措施？梁子超認為，外防輸入是否可放寬，要視乎其他地區疫情，現時看未能放寬。

他又強調，本港要做好外防輸入，因現時變種病毒橫行，如走入社區則難以追蹤源頭，恐出現社區爆發。他表示，現時70歲以上長者只得15%接種率，如有第五波疫情會「高度危險」。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

對於英國解封做法，梁子超形容決定爭議性大，現時變種病毒不斷在英國內擴散，過去7日平均染病、死亡及入院人數仍在上升。他直指，英國決定不但令國民增加風險，更可能有機會讓病毒進一步變異，對全球亦構成大風險。

▼禁飛令實施前 市民由英國抵港▼



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學者︰英政府一次過解封遭質疑決定冒進

英國倫敦政治經濟學院政治系導師丁宏量於同一節目中指，英國昨晚已有不少年輕人急不及待前往夜店消遣，而過去數星期市面戴口罩民眾減少，餐廳的服務時間亦回復正常；不過由於大部份企業仍安排員工在家工作，故商業大廈林立的區域人流仍較少。

然而有民調顯示，有大部份民眾支持例如室內戴口罩等限制繼續生效，因近日每日感染人數高達4至5萬人，亦有醫生工會批評行為不負責任，「似乎政府一次過解封所有嘢，有相當部份群眾認為決定冒進」。

圖為7月19日，英國倫敦民眾在政府放寬防疫限制後，到夜總會參加活動。（路透社）

至於為何政府仍決定解封，丁宏量認為主要包括經濟考慮，因過去政府會為無法開業的企業支付薪金，令政府財政很大負擔；加上政府認為夏天有暑假，是解封的好時機，「如果唔係冬天又同流感高峰期撞咗」。