新冠肺炎｜增2宗輸入個案　一人帶L452R變種　曾在港接種兩劑疫苗

衞生防護中心今（23日）公布，新增兩宗新冠肺炎輸入個案，其中一名阿聯酋抵港女患者，帶L452R變種病毒株，她曾接種兩劑復必泰疫苗。而另一名女患者為孟加拉抵港外傭。

另外，今日亦有少於5宗初步確診個案。



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據衞生防護中心資料，36歲女患者（#11973）從阿聯酋抵港，於本月19日乘搭阿聯酋航空EK384航班，其後在赤鱲角富豪機場酒店接受檢疫。她於5月和6月在本港接種兩劑復必泰疫苗，沒出現病徵，被證實帶有L452R變種病毒株。

另一名患者為21歲女外傭（#11974）從孟加拉抵港，於本月19日乘搭卡塔爾航空QR818航班，其後於油麻地香港海景絲麗酒店接受檢疫。

沙地領事子女均證實帶L452R變種病毒株

另外，早前確診的沙地阿拉伯領事11歲兒子（#11968）亦被證實帶有L452R變種病毒株。他與13歲胞姊（#11971）同住太古城唐宮閣，在家居檢疫期間違規外出，曾到山頂及太古城等多個地方。

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