消費券│電器店谷預訂鎖購買力　職員：先付一成訂　8月起回復正價

第一期的消費券明日（8月1日）派發。市民於7月17日或之前透過網上登記，選擇使用支付寶香港、WeChat Pay HK、Tap&Go「拍住賞」及八達通其中一款，便可在明日收到首2000元電子消費券金額。



《香港01》記者上周以顧客身份查詢優惠，發現有電器商趁機調節銷售策略，為賺盡消費券熱潮，將暑假優惠檔期縮短到7月底完結，其中一款牌子的手提電視現時的零售價為6,598元，下個月以「建議零售價」7,998多元出售，差額足足1,400元。精明消費者則改「策略」，在7月時一早預訂心儀電器，並於派發消費券後購買，有電器店職員笑言，「總之唔係睇乜嘢類型或價錢貨品，只要係熱門電器就係最多人預訂，電腦都放滿倉！」



第一期消費券明日（8月1日）派發，豐澤旺角分店已在收銀當眼處貼出支付優惠。（梁煥敏攝）

百老滙職員：8月1日售價即時調整

消費券明日（8月1日）派發，《香港01》記者於日前以顧客身份，到三間大型連鎖電器店的旺角分店查詢優惠。百老滙旺角西洋菜南街分店的職員指，不少商家將貨品的定價「還原」至建議零售價，直言「要買平貨又想用消費券俾錢，係呢幾日訂貨啦！（即消費券派發前）係要快啦，好多電腦都已經無貨！」

現時正值暑假購物檔期，有家長為子女添置電腦準備開學，不少「精明消費者」預計派發消費券後會加價，早已交訂金購買電器、電腦，「基本上日日都有客咁樣做」。他以手提電腦為例，百老匯職員坦言，部分牌子的手提電視現時的限時優惠價，將於消費券派發前結束，8月1日將改以建議零售價出售。例如一部手提電腦本月的零售價為6,598元，下個月以「正價」7,998多元出售，差額足足1,400元。「有一個牌子相機已加價啦！價格調整商家策略嘛！」

早前有分店的職員同樣表示，公司的存貨期將繼續維持在2個月。換言之，若然市民在7月時預訂超過2000元的產品，將無法趕及利用第二期的消費券繳付餘額。

百老滙旺角西洋菜南街分店的職員指，不少商家將貨品的定價「還原」至建議零售價。（香港01記者攝）

豐澤職員：價錢已「定局」 貨倉大減預訂貨品金額

另外，豐澤旺角西洋菜南街分店的職員表示，店舖早已清貨迎消費券。以電視機為例，七月中以清貨價出售2020年的款式電視機，但現時已推出新款產品，因此，貨品的價錢變動不大，問到售價會否因發放消費券後會上升時，職員坦言，「價錢就定局架啦！你要當作優惠就係政府幫手俾，商家如何定價加減就佢地選擇嘛！」

另一名職員則說，「近日好多人落訂keep（預留）貨啦！好多貨有貨版都未必有現貨架啦！」他說，近三個星期已經有不少客人預留貨品，將於消費券派發時購物，「總之唔係睇乜野類型或價錢貨品，熱門電器就係最多人預訂，電腦都放滿倉！」公司有見及此降低訂金至貨品的10%，「都係方便客人，(因為李嘉誠個倉夠大？) 都係架！」指存貨期為兩個月。

豐澤的職員則表示，顧客訂貨的存貨期維持在2個月，暫時沒有計劃將其延長。但客人可以累積多人的消費券金額。

豐澤職員則說，「近日好多人落訂keep（預留）貨啦！好多貨有貨版都未必有貨架啦！」（香港01記者攝）

蘇寧延長預訂存貨期

因應第一期的消費券即將發放，有電器商計劃延長顧客預留貨品的期限，但亦有部分商舖維持一貫制定的存貨期。電器店香港蘇寧旺角西洋菜街分店的職員表示，公司已將以往為期2星期的存貨期，延長至1個月。他補充，由於馬來西亞的疫情復燃，令不少產自該國的相機零件供貨緊張，因此很多「相機發燒友」在近日便已預訂相關的產品，以避免在8月時因缺貨而無法買到心頭好。「消費券就變相無敵了，平時唔可以咁架！」

另外，三間電器商的職員均表示，若顧客無法在存貨期內取貨，便有機會須繳付額外的存倉費。

百老職員坦言，部分牌子的手提電視現時的限時優惠價將於消費券派發前結束，8月1日將以建議零售價出售。（香港01記者攝）

百老匯方面，職員指公司依然將訂貨的費用維持在貨品價格的20%，現時並沒有計劃會因應消費券的推出而降低訂金。蘇寧影音的職員則指，顧客預訂貨品時，仍然須繳付相等於貨品價格10%的訂金。

除存貨期及訂金之外，商舖推出的優惠及折扣亦有機會因應消費券而調節。

百老匯分店的職員指，現時購買某款相機會送200元超市禮券的優惠，將會在8月2日（即星期一）完結，坦然經過以往派錢經驗，廠商「醒目」短時間微調價格引客人選購。「若市民想要用消費券購買該款相機，並享有相關的優惠，只能在消費券派發的第一天（8月1日）內完成購物。至於在8月2日後購物的市民，則無法再享有相關的優惠。」

另外，職員亦表示，現時購買某類電器產品可享8折的優惠，到8月時就有機會變為9折。這意味著，如市民想要享用較高的優惠，就必須在消費券派發前（7月份）購物。在消費券派發後，市民在購買貨品時可享有的優惠及折扣便會有所減少。

百老匯的職員表示，現時公司擔心有大量客人因消費券分期派發而預訂寄存太耐，將期限定於2個月內。（梁煥敏攝）

衛訊於分店當眼處列出可使用的消費券平台名單。（梁煥敏攝）

其他商舖亦有制定不同的措施迎戰消費券派發，電訊商1010推出優惠，讓其中一款支付工具的用戶在購買數據計劃後可獲積分，而用戶能將所贈的積分換取一枝白蘭地或相宜價錢購買遊戲機。

小米方面，旺角分店的職員表示，店舖暫不支援八達通作消費，而主要的消費券優惠亦集中在WeChat Pay HK。HKT的店舖則接受全部四種支付工具。據記者在其旺角的分店所見，店舖已展示各種消費券相關的優惠，其中涵蓋不同的電器產品，包括智能電話、平板電腦及無線耳機等。