中年男子服「膠質銀」後銀中毒　衞生署指梁錫超醫生處方促停服

衞生署今日（23日）公布，本月接獲醫管局通報一宗銀中毒個案，一名47歲男病人服用由私家醫生處方的「膠質銀」，2018年出現步履不穩及四肢感覺減弱。醫管局對病人的診斷為銀中毒，衞生署接獲通報後立即展開流行病學調查，並到該診所視察。



患者由灣仔梁錫超醫生診所處方「膠質銀」，署方指該名醫生在過去一年內亦曾處方「膠質銀」予其他病人。署方呼籲市民切勿口服或注射任何含「膠質銀」的產品，若服用後感到不適，特別是出現皮膚變色，應立刻求醫。



病人出現步履不穩及四肢感覺減弱

衞生署表示，在今年7月接獲醫管局通報一宗銀中毒個案，病人曾服用由私家醫生處方的「膠質銀」。該名47歲男病人，在2016年至2018年期間，服用診所設於灣仔的梁錫超醫生處方的「膠質銀」，其後於2018年出現步履不穩及四肢感覺減弱。

醫管局對病人的診斷為銀中毒，衞生署接獲通報後立即展開流行病學調查，並到該診所視察。初步調查顯示，梁醫生曾向該病人處方口服「膠質銀」，經查問後，梁在過去一年內亦曾處方「膠質銀」予其他病人。衞生署的調查仍在進行中，署方表示，現時已取得病人同意後，已將個案轉交香港醫務委員會作進一步調查。

長期服用可致皮膚變灰藍色

署方表示，銀在人體沒有已知功效，亦非人體所需的營養，長期攝取「膠質銀」可引致銀中毒，令皮膚永久性地變成灰藍色；身體亦可能出現其他病徵，包括貧血症、骨髓細胞減少、肝功能異常和神經功能缺損。署方表示，香港現時沒有註冊藥劑製品的有效成分包含「膠質銀」，目前沒有科學實證支持非外用（內服）「膠質銀」以治療任何特定疾病或狀況。

由於服用含「膠質銀」的產品有潛在風險，內服「膠質銀」對身體是否有益處亦欠缺科學實證，因此市民不應服用含「膠質銀」的產品，不論是口服或透過靜脈注射。