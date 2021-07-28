廠商會下周五亞博舉辦購物節　已打針可免費入場

工展會去年受疫情影響闊別一年後，預料會在年底再次舉行，中華廠商會將於下周五（8月6日）起一連3日於亞洲國際博覽館舉行購物節「試水溫」，將設逾250個攤位，包括「寵物保健區」、「休閒食品區」等。

廠商會會長史立德指，希望今次活動能為年底再次舉行的工展會「熱身」，除了參展商會推出低至一折的大優惠外，大會亦已安排大抽獎等吸引市民參加。港鐵亦會推出40元即日來回市區會博覽館的機場快綫套票，方便市民參加活動。



中華廠商會將於下周五（8月6日）起一連3日於亞洲國際博覽館舉行購物節。 （林穎嫺攝）

廠商會將於下月6日至8日，於亞洲國際博覽館舉行「2021工展會購物節」，設有逾250個攤位，除了「休閒食品區」、「健康養生區」「生活家品區」和「服飾美容區」4個主題展區外，還有因為寵物熱潮特設的「寵物保健區」，提供寵物食品，保健品和清潔用品供市民選購。 大會為配合現時「直播帶貨」的潮流，將於活動期間舉行兩場「閃購直播」，提供優惠套裝及產品供市民網上搶購。

廠商會會長史立德指，工展會陪伴市民經歷風風雨雨，去年受疫情影響而取消了實體展覽，希望今次活動能為年底舉行的工展會「熱身」。他續指，今次是首次在夏季舉行工展會相關活動，亦是相隔30多年來再次在室內與市民見面。

推港鐵機場快線40元來回市區套票方便參加

史立德強調，暑期一向是零售旺季，隨著市民留港抗疫，加上首期消費券將在8月1日發放，預料今次展會將可引領本地購物熱潮，刺激市道復甦。

他又透露，多間參展商將推出大優惠，部分產品更低至一折。大會準備了大抽獎和有獎遊戲外，亦會讓已接種疫苗的港人免費入場，港鐵亦會推出40元即日來回市區和博覽館的機場快綫套票，方便市民參加展覽。