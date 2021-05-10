巫浩源醫生處方藥物不當　病人死亡　家屬哭訴斥醫委會判緩刑過輕

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-10 20:22

任職文職的中年漢「阿強」患有末期腎衰竭，五年前因痛風症而向西醫巫浩源求醫，獲處方兩種藥物，但半個月後病情惡化，於公立醫院被診斷為藥物中毒，入院後不足五天便去世。 死者家屬向醫務委員會作出投訴，苦等聆訊四年，巫浩源醫生終在上月的聆訊期間承認專業失當，惟醫委會最後卻僅判停牌三個月、緩刑18個月。家屬憤憤不平，今日（10日）哭訴醫委會判刑過輕，要求研訊小組作出覆核，「我希望幫佢攞返個公道！」

死者家屬憤憤不平，哭訴醫委會判刑過輕，要求研訊小組作出覆核，遺孀（左）：「我希望幫佢攞返個公道！」，阿家胞姊（右）一同出席記者會。 （李澤彤攝）

記者正向醫委會查詢事件；而致電巫浩源的診所時，診所護士稱他對事件不予置評。

兩種藥物而引致多重器官中毒

去世時年僅51歲的阿強，本身從事文職工作，是家中的家庭支柱，直到2016年10月底，他因長期病患「痛風症」而向巫浩源醫生求醫。阿強在去世前十年間多次向巫浩源求診，視他為家庭醫生，而巫浩源也知悉阿強患有末期腎竭，需要「洗腎」。當阿強因痛風而求醫時，巫浩源先後處方了八天份量的「秋水仙鹼」，每天四次，每次一粒0.6mg。

及至11月初，阿強的病情無好轉，巫浩源改為處方一劑「甲氨蝶呤」，先後處方兩次。11月14日，阿強繼續腹瀉、血壓低，巫浩源轉介他到東區醫院，入院後白血球跌至零，最終在諮詢香港中毒諮詢中心後，確定他因這兩種藥物中毒而引致多重器官中毒。

阿強入院後不足五天他便去世，解剖後確定死因是「全血細胞減少症」、「骨髓衰竭」、末期腎衰竭和缺血性心臟病。

阿強姐姐狠批醫委會委員看不到今次事件性質的嚴重性。（李澤彤攝）

巫浩源遺留列出開出藥物 拖累醫院找毒源

阿強的胞姊表示，腎病患者應盡量避免服用「甲氨蝶呤」，而美國藥物指引亦建議洗腎病人每次只可服用一劑0.6mg的「秋水仙鹼」，兩星期內都不能再服，批評巫浩源處方的劑量是過量。

協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，巫浩源在轉介阿強到東區醫院時，信件上無提及曾處方「甲氨蝶呤」給他，以致院方無法及時找出阿強病重是源於中毒，入院後三天才處方「解藥」活性葉酸，但為時已晚，翌日他便不治。彭鴻昌認為，巫浩源隱瞞曾處方的藥物，反映其誠信也有問題。

阿強遺孀盧女士憤慨地指斥醫委會判刑過輕，「一條人命，停牌三個月，夠唔夠啊？」（李澤彤攝）

等4年求公道 醫委會只判緩刑

家屬在2017年向醫委會正式投訴巫浩源醫生，苦等四年終等到聆訊來臨，上月30日醫委會開展對巫浩源的聆訊，當天巫浩源承認自己專業失當，處方「秋水仙鹼」和「甲氨蝶呤」屬不恰當。不過，醫委會最後判他停牌三個月、緩刑18個月，阿強遺孀盧女士在今日記者會上，憤慨地指斥醫委會判刑過輕。

一條人命，停牌三個月，夠唔夠啊？ 阿強遺孀盧女士

盧女士感慨心地善良的丈夫正值壯年便去世，不禁落淚啜泣，自言與丈夫感情好。丈夫去世後，她個性由開朗變成十分抑鬱，她直言醫委會的判決令她非常失望，她哽咽著說：「我希望幫佢攞返個公道！」

阿強胞姊狠批醫委會委員看不到今次事件性質的嚴重性，「（巫浩源）一路都開錯藥，劑量又錯，一次比一次重。我真係好嬲！既然你哋（醫委會委員）係咁專業嘅人士，點解你哋會覺得佢（巫浩源）係一時疏忽？佢唔係一時疏忽，係疏忽咗好多好多次啊！」

彭鴻昌指醫委會過往審議因醫生失當直接引致病人死亡的個案時，會判處較嚴重的罰則。（李澤彤攝）

彭鴻昌：醫委會量刑過於仁慈 無守護醫療專業

彭鴻昌引述以往案例，指出醫委會過往審議因醫生失當直接引致病人死亡的個案時，會判處較嚴重的罰則，例如在2012年梁錦雪醫生案件中，她就被判停牌24個月，沒有緩刑。他批評醫委會傾向保護醫生，今次在聆訊時多個疑問未解答也可「過關」，包括巫浩源無解釋自己為什麼會處方這兩種藥物，又斥醫委會量刑過於仁慈，無守護醫療專業。

彭鴻昌稱，按法例研訊小組可在14天內覆核在研訊中作出的任何決定，家屬要求研訊小組在本周五（14日）覆核期屆滿前覆核決定，並重新審視對巫浩源的紀律行動。如研訊小組沒有行動，他和家屬將去信小組要求解釋，亦不排除會提出司法覆核，挑戰小組之決定。