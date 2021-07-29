東京奧運｜「鄧謝配」無緣羽球混雙決賽　市民：打到逆境波都好叻

香港羽毛球代表鄧俊文及謝影雪，今早（29日）在東京奧運羽毛球混雙四強，不敵國家隊代表無緣決賽，將與日本爭銅牌。賽事期間，在奧海城有過百名市民觀賞賽事，為港隊打氣，而每當港隊得分時，現場則傳出歡呼聲。

雖然二人最終落敗，但現場市民仍替他們打氣，有市民欣賞二人「打逆境波」，在落後時仍可連追五分，「少少失望，不過100%支持佢哋攞獎牌」。



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今早在奧海城商場中，逾百名市民觀看羽毛球混雙賽事。每當港隊得分時，在場市民均歡呼拍掌。現年9歲的鄭小朋友認為，鄧謝二人在落後下仍連追5分，「有少少失望，不過佢哋都好叻」。他又指，對港隊今屆奧運表現出色感到「超級開心」，接下來會繼續支持游泳及劍擊等項目。

另一名觀賞賽事的李先生，今早特意來到奧海城商場看直播支持鄧、謝二人。李認為，現場氣氛熱烈，與在家中觀賞差別甚大。他坦言，對謝影雪二人落敗結果失望，惟認為「表現得幾好，連追咗好多分」，加上對手係實力「超班」的國家隊，故直言「都算係咁」。他又笑言，對港隊今屆成績理想感興奮，「好似方力申咁，有時眼淚都滲出嚟，港隊咁好成績都估唔到」。

東京奧運直擊｜鄧謝配憾負爭牌未絕望 鬥日本組合爭銅牌