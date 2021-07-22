旅遊氣泡｜新加坡商會：當地疫情反彈非預期　料9月仍難實施

本港疫情近日平穩，然而因新加坡的確診個案上升，港府日前指現時並未具備條件啓動「旅遊氣泡」，要延至8月底再檢視。新加坡香港商會會長陳文平今日（22日）在電台節目上表示，情況並非預期之內，當地民眾亦對疫情反彈感到緊張，防疫措施今日起將會收緊。

他又指，原本已訂9月機票回港過中秋，然而估計無法成行，又擔心香港會因新加坡疫情而加長檢疫期至21日。



▼香港新加坡旅遊氣泡或二度取消▼



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新加坡爆漁港群組 當地現禁堂食 限二人外出

陳文平今日於港台節目《千禧年代》中指，新加坡原定在本月底放寬至8人堂食，但近日共出現29個感染群組，其中最大的為昨日（21日）新增130宗個案的漁港群組。而漁港因會分銷到不同街市，當中不少長者喜歡到街市購物，因此決定再收緊防疫措施，包括禁止堂食，並只容許二人外出。

他又表示，新加坡疫情早前一度清零，疫苗接種情況亦理想，估計50%人已打兩劑新冠疫苗，但70歲以上長者接種率則較低。他相信，新加坡政府亦會繼續推動市民打針。

陳文平又稱，原本已預訂機票與太太9月回港過中秋，然而因「旅遊氣泡」再延遲，即使公布後亦須航空公司再安排，因此預料無法成行。他又指，由於來往香港及新加坡兩地亦須檢疫，加上擔心港府會加長新加坡到港的檢疫期至21日，因此現時商務行程亦暫停。

新加坡近日確診個案上升（資料圖片／歐嘉樂攝）

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

