調查：港人疫苗接種率有所提升　兩成人認為「旅遊」是主要原因

疫情肆虐超過一年半，出名熱愛旅行的港人被困的這段期間一定很辛苦！有調查報告指，在今年4月至5月期間，港人對新冠肺炎疫苗的接受程度有輕微上升，兼且接種率亦有所提升，背後最大的動力原來就是港人「對旅遊的渴望」。



信諾香港公布調查結果指，2021年4月至5月期間，港人對新冠肺炎疫苗的接受程度由40%輕微上升3%至43%，唯仍低於全球平均水平的69%，更為11個受訪地區中排名最低的城市。

疫苗接種率最高為55歲以上

調查亦顯示，愈來愈多港人已接種新冠肺炎疫苗，接種率由今年4月的12%上升至5月的18%，另有32%倘未接種疫苗的受訪者表示願意接種疫苗，當中25至34歲受訪組別的疫苗接種率的上升最為顯著，一個月內漲至1倍；而接種率最高的訪組別為55歲或以上，其中23%港人表示已接種疫苗；相反，最低接種率的組別為18至24歲，僅有3%港人表示已接種。

許樹昌於今年4月指，只要疫苗接種率高，未來有更多防疫措施可放寬，包括已打針者即使要檢疫亦可縮短隔離期。（余俊亮攝）

逾一成未「打針」港人 指難被說服接種

隨著疫苗接種率有所提升，信諾香港亦對此研究背後原因。原來推動受訪者接種疫苗的主要動力在於「對旅遊的渴望」，當中有兩成已接種疫苗港人，以及15%未接種港人認為旅行是接種疫苗的首要原因，亦使香港成為全球三大受旅行推動接種疫苗的地區。

不過，新冠疫苗的最新資訊亦有助推動已接種者和未接種者接種疫苗。即使「社區精神」和「對社會的責任感」是已接種疫苗受訪者的主要動力，但對未接種疫苗的受訪者則為較小誘因。

調查更指，在82%未接種疫苗的香港受訪者中，12%表示不會有辦法能說服他們接種疫苗。