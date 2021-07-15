城巴搶攻皇后山開四線　粉嶺過海車程110分鐘　最快第四季前啟用

城巴過去主要營運港島及啟德等路線，運輸署上月向城巴批出4條來往皇后山至市區路線，為城巴首次在北區獨營巴士路線。4條新路線中，有兩條為過海路線，會由皇后山分別經東隧或西隧前往港鐵香港站。按運輸署建議路線評估，經東隧的路線，行車時間需時110分鐘，車程隨時逼近兩小時。消息指，4條路線預計可於今年第四季前投入服務。



行東隧過海巴士線車程長達110分鐘 料第4季前可搭

皇后山一帶將有7座公屋及6座居屋，於今年相繼竣工及入伙，預計有3.45萬人居住，但其位置與鐵路站有一段距離。運輸署於上月向城巴批出的路線，分別來往皇后山至南昌、啟德及港鐵香港站公共運輸交匯處，只於繁忙時間服務，以應付該區預計的人口增長，及加強巴士服務網絡。

城巴早前接受《香港01》訪問時已表示，有意衝出港島，於新發展區如古洞等「搶線」。消息人士表示，4條皇后山新巴士線的細節仍在溝通，預計今年第4季前投入服務。

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據運輸署早前設計的路線，兩條同樣以港鐵香港站為終點的過海線，將於平日繁忙時間開辦，前半段路線相同，將沿沙頭角公路，經粉嶺公路和吐露港公路。到達沙田後，其中經西隧的路線，會向青沙公路繼續前進，經西隧過海後，沿德輔道中再到金鐘，沿龍和路折返港鐵香港站；另一條經東隧的路線，則會在沙田駛經大老山隧道、並沿觀塘繞道，沿東隧過海，經軒尼詩道、夏愨道至香港站公共運輸交匯處。

運輸署預計，駛經東隧的路線行車時間較長，需時約110分鐘；使用西隧的路線則需約100分鐘。

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往南昌站的路線則需時約90分鐘，將會途經青沙公路，並在連翔道、彌敦道、荔枝角道等深水埗區範圍行駛，運輸署當時建議，路線可以方便皇后山乘客在青沙公路轉車站轉乘其他巴士前往不同地區。

啟德路線則經大老山隧道，並服務皇后山居民來往觀塘商貿區、九龍灣商貿區及啟德一帶，全長85分鐘，而乘客亦可在大老山隧道轉乘其他巴士。

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