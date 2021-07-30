貨櫃碼頭引入吊機遙距操作系統　效率升2成　女「機手」一學上手

貨櫃碼頭「機手」需長時間困在既高又窄的駕駛室工作，通常男性主導。中遠國際貨櫃碼頭引進吊機遙距操作及貨櫃箱自動堆疊系統後，「機手」部分工作可在遙距操作中心「冷氣房」執行，透過螢幕及手制處理貨櫃交收，自動化處理令效率提升兩成，更有女士加入「機手」行列，培訓大半個月已由白紙一張變成操作台上靈活處理貨櫃交收的熟練操作員。



▼八號貨櫃碼頭自動化▼

+ 8

八號貨櫃碼頭自動化工程由2019年底展開，由人手於吊機駕駛室內控制貨櫃起卸工作，改為全面遙距操作。目前有15台遙距吊機在12個貨櫃場運作，佔整體貨櫃場近兩成，今年底增至17台，投資以數千萬元計。

輪胎式吊機遙距操作項目經理（操作）林廣來表示，以往高空工作的吊機手，獨留駕駛室工作，每日爬長樓梯上落，夏天更要忍受高溫，對女士甚吃力，招聘也難，但改為遙距自動化操作，工作環境及職安健大大改善，無論男女同樣勝任。他未有透露工資水平，但稱入職條件相當吸引，有晉升機會，最高可達經理級。

陳惠敏經培訓大半個月，已由「白紙一張」變成在操作台上靈活處理貨櫃交收的操作員。（梁鵬威攝）

中遠國際貨櫃碼頭有24名吊機遙距操作員，原本任職閘口文員的陳惠敏是其中一員。她經培訓大半個月，已由「白紙一張」變成在操作台上靈活處理貨櫃交收的操作員。她說，沒有操作機械經驗，起初仍有擔心無法應付，嘗試後發現並非想像中困難。

中遠國際貨櫃碼頭操作總監陳炳耀預計，兩年內八號貨櫃碼頭增至超過30台遙距吊機。（梁鵬威攝）

自動化操作效率提升兩成

引入遙距吊機後，由百分百全人手操作，縮減至兩成。一個龍門架吊機有21個監察鏡頭及37個感應器，林廣來表示，操作員透過實時畫面，多角度核對貨櫃號碼及車牌等，不會出現盲點；而且一個操作員可同時控制多個龍門架吊機，令效率提升20%。

中遠國際貨櫃碼頭操作總監陳炳耀補充指，涉及冷藏櫃、體積過大的非正統貨櫃，仍要維持傳統操作，預計兩年內八號貨櫃碼頭增至超過30台遙距吊機，提升競爭力。