90後巴士迷棄銀行白領職位　寧減薪5,000元轉行成新巴車長圓夢

巴士司機向來被視為辛勞藍領工作，而且收入稍遜。不過90後新巴車長鍾兆基，兩年前毅然脫下西裝，辭去銀行工作，為興趣寧可減薪約5,000元，走上巴士駕駛座成為車長。他笑言，從小鍾情巴士，經常遊車河，又會於上層模仿車長駕駛，即使家人、朋友曾反對，但最終力排眾議，只為一圓車長夢。

另一名城巴車長劉家穎，過往不時於網上分享車長點滴，曾被稱為「仙氣女車長」。近年成為媽媽的家穎，去年初重返駕駛座，直言始終喜歡車長工作，反而懷孕前後坐在辦公室工作較沉悶。



新巴城巴母公司匯達交通今日﹙29日﹚舉行活動，宣布於50輛巴士，印上員工故事，之後在不同地點行走。

今年26歲的鍾兆基，是其中一個員工故事主角。他大學修讀會計，畢業後在零售銀行任職，服務顧客及提供銷售服務，月薪2萬多元，業績亦頗理想。不過兩年前，鍾兆基脫下西裝，搖身一變成新巴車長。他透露，從小在港島長大，一直對巴士情有獨鍾，不時乘坐巴士遊車河，又會坐上層第一排，模仿車長駕駛，閒時又會玩模擬駕駛巴士的電腦遊戲。

兩年前，鍾兆基脫下西裝，搖身一變成為新巴車長。（黃偉倫攝）

追夢總有犧牲，鍾兆基轉工後月薪減約5,000元。他坦言，初時家人、朋友都反對他由白領轉藍領，認為從事寫字樓工作更好。幸好家人較開通，最終他決定一圓車長夢。

鍾兆基表示，擔任車長前，只會覺得駕駛巴士的好處是可以四處走，但現時發覺多了一份責任感，更需顧及乘客感受，認為工作有意義，貼近民生，拉近人們生活，即使減薪亦無後悔。談及將來，他表示，暫時希望專心發展車長工作，現時會駕駛9、14等巴士線，希望他日有機會駕駛其他路線。

「仙氣女車長」產後重返駕駛座

另一位80後城巴車長劉家穎，是少數的女性車長，過往有「仙氣女車長」稱號，之前因懷孕生育，暫別車長一職約1年半，去年初重回駕駛座。她笑言，感謝市民的支持，但強調自己只是普通女車長，「叫我家穎得啦」。

家穎憶述，成為車長前，曾從事飲食業十年，但一直喜歡駕駛，在同樣任職運輸業的丈夫鼓勵下，2017年加入城巴。她表示，車長生涯有不少趣事，其中一次有乘客拿着餸菜，並將之放在駕駛座旁的小型行李存放處，豈料行車途中，有一隻螃蟹從膠袋中逃脫，只好趁埋站時，提醒該乘客捉蟹，笑言名副其實的「倒瀉籮蟹」。

談到車長工作會否難以照顧小孩，家穎表示，家中有長輩協助照顧，而且早更放工後仍有不少時間與孩子相處。她又稱，相對於寫字樓工作，始終更喜歡車長工作，可四處走「有得睇風景」。

家穎過往會在社交媒體專頁分享車長生活，不過近年已未有更新。她表示，有留意網民的留言，亦有不少乘客上車時親切打招呼，不過現時較繁忙，亦希望低調，或考慮在孩子升讀幼稚園後，再向網民分享車長點滴。