3巴士公司專營權2023年屆滿　明年中完成商議　涉新巴路線重整

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-11 23:44

龍運、新巴和城巴（專營權二）的3個專營權將在2023年屆滿，運輸署交予立法會的文件顯示，3間公司均有意申請為期10年的新專營權，而運輸署亦認為它們一直提供有效率巴士服務，並願意繼續投資改善服務，故會與3間公司商議，讓它們繼續經營現有服務，料2022年中完成商議工作。 文件亦詳列3間公司的服務及財政表現，當中主力營運港島路線的新巴連續虧蝕3個財政年度，最高一年曾蝕7,100萬元。運輸署表示，港島區營運前景不樂觀，留意到社會上建議重組路線及合併兩個專營權的建議，會繼續聆聽，探討新巴及城巴（專營權一）未來發展的選項。

立法會文件披露3間公司過去7年來的服務表現，當中新巴表現最差，在2013年至2019年期間，脫班率為2.5%，疫情期間更曾高至11.1%，即使疫情今年首4個月回穩，脫班率仍有2.3%。而意外發生數量，新巴每百萬行車公里計亦有5.95架次的巴士發生意，較同期行業平均3.24架次為高。運輸署認為，意外率高，是由於新巴大部分巴士路線都在市區行走，路面一般較為擠塞及容易發生意外。

經營口岸線的城巴（專營權二）的脫班率則最低，疫情前平均脫班率為1.2%，疫情期間亦只升至2.2%，近期更低至0.2%。同樣營運口岸線的龍運，疫情前脫班與城巴相約，但2020上半年升至8.2%，但隨即回穩至1.0%至今年首4個月。

新巴於疫情下，2020年上半年脫班率曾達11.1%。(資料圖片)

新巴城巴3個月蝕2.21億元 機場、陸路口岸線失九成客

運輸署：巴士營運環境將來相當艱巨

財務表現上，新巴近3個財政年度均錄得500萬至7,100萬元的虧蝕，當中2018/19年度虧蝕最嚴重；城巴（專營權二）於首6年的營利均有上升趨勢，至2018/19年度仍有1.12億盈利，但於2019/20年急跌至600萬元盈利。龍運盈利變化則相較不算太大，但未有2020年數據，不了解疫情下的財政狀況。

運輸署指，巴士行業營運環境在可見將來相當艱巨，但認為服務機的長途線通常盈利最強，只要疫情改善，邊境管制措施放寬，城巴（專營權二）及龍運都有較佳前境。惟運輸署特別指出，新巴主要在香港島營運，網絡擴展及利潤增長的空間較小，「前景較不樂觀」。

新巴及城巴管理層早前接受《香港01》訪問時表示，有意重組港島區逾三分一的路線。運輸署於立法會文件中，亦有指出新巴與過海路線的城巴（專營權一）有路線重疊情況，留意到社會上就重整網絡和重組路線，以及合併兩個專營權等有不同建議，指會繼續聆聽意見，並與新巴城巴探討未來發展的選項。

新巴城巴管理層首認研兩巴合併 統一票價或致部分票價大增成障礙

新巴城巴加價仍蝕不排除再加 整合近半港島線 拓九龍新界版圖

龍運巴士擬在未來5年購置合共199輛新巴士，以更新車隊及進一步改善服務。（九巴提供）

三巴將購300輛新巴士

運輸署亦於2021年3月至4月就3間公司進行乘客滿意程度調查，城巴（專營權二）、龍運及新巴的整體服務質素滿意度分別為94.4%、92.4%及90.4%。而未來5年，城巴（專營權二）預計會購入60輛新巴士、龍運料購199輛、新巴則購置共62輛新車，以更新車隊及改善服務。

運輸署指，會在批出新專營權時，在巴士服務水平、安全、環保及票價上商議，目標在2022年中完成與3間公司的商議工作，再向立法會交通事務委員會匯報結果，以及新專營權的條款和承諾。