彼思動畫展明日開鑼　今起網上預約　巴斯光年多莉打卡位逐格睇

香港科學館將於明日（30日）至12月1日舉行以Pixar動畫為主題的「彼思動畫的科學秘密」展覽。現場有8個展區，共展出50多件實物模型、錄像節目及互動展品，分別介紹彼思動畫製作的技術程序。展覽將採取分段入場安排，市民入場需網上預約，預約系統今（29日）下午2時起開始接受登記，可預約未來7日的入場時段。市民需持有效QRCODE 才可進場及購買門票，遲到者恕不招待。



展覽中，市民將可親身體驗動畫製作流程中不同崗位和工作，場內外均設不同打卡位，場外有「超人特攻隊」及「玩轉腦朋友」立體模型，場內則可與《反斗奇兵》的巴斯光年，《怪獸公司》的毛毛及大眼仔等經典彼思電影一眾主角的塑像打卡合照。其中的燈光區展示了《海底奇兵》的場景，顯示創造出逼真的水底環境涉及了不同的光線，霧燈光束效果的重要性。市民可嘗試為電影《沖天救兵》的一個場景模型設定燈光來營造不同的氣氛。



+ 16

香港科學館館長陳淑文表示與波士頓科學博物館商討6年後，「彼思動畫的科學秘密」的展覽品終能夠在香港科學館展出。她稱：「雖然展品運送途中困難重重，但係疫情期間可以將歡樂帶俾市民」。展覽會由波士頓科學博物館與彼思動畫製作室共同策劃製作，帶觀眾探索神秘的電影製作過程，讓大家從嶄新的角度認識彼思動畫的製作流程，以及這些電影如何巧妙地融合科學、技術、工程、美術和數學(STEM)概念，創造出銀幕上的生動角色和逼真場面。

例如在建構模型區，市民可嘗試根據美術師的草圖創建出一個數碼雕塑模型。在這展覽中，市民可以使用不同的實體組件，組裝出不同的機械人。另外，建立骨架結構區的展品探討虛擬骨骼的基本概念，並展示動畫師如何幫角色擺出不同的姿勢。展覽設有建立面部骨架結構工作站，市民可利用控制裝置在翠絲的臉上製造出各種表情。

市民入場需透過網上預約，需持有效qrcode才可進場購票。預約系統今（29日）下午2時起開始接受登記，可預約未來7日的入場時段。(李澤彤攝）

在布景與攝影區中，可學到如何控制攝影機，以模擬出《蟲蟲特工隊》裏昆蟲眼中的世界。市民可探索實體重建螞蟻島，只需移動攝錄機，便能從不同角度探索《蟲蟲特攻隊》中的「螞蟻島」。在模擬區中，市民能探索模擬水的製作步驟，更能感受在《勇敢傳說之魔幻森林》梅利達的影格在加入效果模擬前和添加效果模擬（頭髮及衣服）後的畫面。

市民亦可透過錄像節目，根據彼思員工的解說，更了解不同動畫製作時的花絮及建構模型時遇到的挑戰，如製作《反斗奇兵》的三眼仔時，在製作它的手及制服時的難處等。

香港科學館開放時間為星期一、二、三及五上午10時至晚上7時，逢星期四休館。星期六、日及公眾假期為上午10時至晚上9時。因疫情影響關係，每小時只接待最多300人進場，但市民可按自己的節奏參觀，館方不會進行清場行動。【預約詳情可按此】