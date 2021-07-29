東京奧運｜鄧俊文謝影雪被「東渡」剋死？　對手拍檔十年始於偶然

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪明早力爭創歷史，為香港羽毛球取得歷來第一面奧運獎牌。等着他們的對手，不僅是東道主，更是剋星。

銅牌戰對手是日本組合渡邊勇大／東野有紗， 世界排名高於港隊拍檔，而且過去對戰，日本組合全勝。



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相對於港隊組合「左手配」，日本組合中渡邊勇大為左手將，東野有紗則為右手球員。日本組合現排世界第5，較港隊組合高8位。過去五度交手，日本組合全勝，其中首次交鋒在2018年全英賽首圈。日本組合淘汰港隊組合後，一路長驅直進，結果奪得冠軍。

東京直擊：鄧俊文謝影雪爭混雙銅牌的理由 只想讓教練驕傲

鄧謝配憾負爭牌未絕望 鬥日本組合爭銅牌

失落爭取金牌的機會，鄧俊文和謝影雪難免顯得落寞。（高詩琦攝）

論拍檔年期，日本組合比香港組合更長，自中學年代首次拍檔，至今踏入第10個年頭。港隊組合則在2016年里約奧運後開始拍檔。渡邊勇大與東野有紗可謂合作無間，東野曾經形容跟渡邊搭檔是「奇蹟，他是命中註定之人」。她回憶2012年，就讀的中學組隊遠征印尼，4名隊員要組成兩對混雙拍檔，當中兩名學長已經拍檔，她就跟餘下的渡邊拍檔。

東野（左）右手，渡邊（右）左手，二人合作無間。（路透社）

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渡邊較她低一年級，二人素不相識，卻一拍即合，球路快速與多變。該次賽事，渡邊與東野首次拍檔，跟亞洲各國的對手周旋，居然奪得季軍。及後更在14年世青賽打入準決賽。東野率先畢業，加入實業團球隊，說服渡邊畢業後加盟，繼續拍檔，為東奧出場而奮鬥。他們在17年取得全國混雙冠軍後，18年成為日本首對全英賽混雙冠軍。

東野（左）與渡邊（右）合作取得2018年全英賽冠軍。（Getty Images）

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