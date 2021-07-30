Bubs Organi兩款嬰兒米糊砒霜超標　婦人富康花園買菇食物中毒

政府食安部門今日（30日 ）公布兩宗與食物問題相關的調查。衞生署衞生防護中心表示，一名女子在家烹煮和進食購自將軍澳富康花園街市的菇類後，疑似出現食物中毒的徵狀，包括噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛；故建議市民到可靠的供應商購買菇類，不應購買懷疑混雜不明品種的菇類。

食物安全中心亦於今日呼籲市民不要食用兩款澳洲進口嬰兒米糊，包括Bubs Organic的Baby Rice Cereal及Baby Banana Rice Cereal。當局指上述產品被新加坡食品局檢出金屬雜質砷（砒霜）的含量，超出當地法例標準，故進口商現正回收該批產品。



一名45歲女子在家烹煮和進食菇類後，約1小時後出現噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛等徵狀。（資料圖片）

食菇中毒婦人已出院

衞生署衞生防護中心表示，今日正調查一宗涉及進食菇類後，引致食物中毒的懷疑個案。個案涉及一名45歲女子。她昨日（29日）在家烹煮和進食購自將軍澳富康花園街市的菇類，約1小時後出現噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛等徵狀。病人同日到將軍澳醫院求醫，並已出院，目前情況穩定。

衞生防護中心指，調查仍在繼續，亦已通知食物環境衞生署有關事故。中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人補充，由於市民難於辨別菇類是否適宜食用，市民應向信譽良好、可靠的供應商購買菇類，不應購買懷疑混雜不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食。而可供食用的菇類品種混雜後不可食用、帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會減少毒性。

發言人又指，如市民懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

食物安全中心亦於今日，呼籲市民不要食用兩款澳洲進口嬰兒米糊，由於有關產品或含有金屬雜質砷，即砒霜。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。產品資料如下︰

產品名稱：Baby Rice Cereal

品牌：Bubs Organic

來源地：澳洲

淨重：每包125克

進口商：微米電子商務服務有限公司

此日期或之前食用：2021年10月23日



產品名稱：Baby Banana Rice Cereal

品牌：Bubs Organic

來源地：澳洲

淨重：每包125克

進口商：微米電子商務服務有限公司

此日期或之前食用：2021年9月29日



新加坡檢出砷含量超出當地法例標準

發言人指，中心透過食物事故監測系統，得悉新加坡食品局發出通告，指上述產品被檢出金屬雜質砷的含量，超出當地法例標準，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。

而初步調查發現上述獨家進口商，曾進口部分受影響產品，調查仍然繼續。為審慎起見，進口商現正回收該批產品。若市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線3168 6551。發言人亦呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。