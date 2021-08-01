消費券｜8.1領2000元　購物網湧現「套現」帖文　財爺曾指會追究

政府早已警告市民或商戶合謀買賣「套現」消費券，或涉串謀濫用。不過踏入8月1日凌晨零時，當市民可以拿到第一期2000元電子消費券，《香港01》記者就發現買賣網站有多個商戶公開讓人「套現」，買購物卡或到商場消費賺贈品。



▼市民凌晨領取消費券情況▼



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在買賣網站「Carousell」，有商戶開宗明義可以套現消費券。《香港01》記者佯裝有興趣，向其查詢。商戶要記者購買2000元的Apple禮物卡，他即以八折，即1600元收購，更稱可在便利店購買，保留單據，之後在深水埗交收。

政府早已警告不能「套現」消費券，記者向他查詢有無風險時，他表明只是「普通購物」。該商戶在Carousell亦有售賣其他商場的優惠券，亦即提供租車服務。

另外亦有Carousell商戶，表示可以原價2000元套現消費券，希望套現的人可陪同他到南昌站V Walk商場消費，以取得商場的購物優惠。

同時亦有多個「套現」帖文，均以購買點數卡、購物卡等套現。

財政司司長陳茂波早前表示，如發現有人合謀套現消費券，不排除會按照法律作追究。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲，亦曾表示，有私下買賣消費券的情況，顯示故意合謀，不排除將商戶列入黑名單，亦可能轉交執法機構跟進，而商戶及市民都可能涉及串謀濫用。

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