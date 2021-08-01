消費券｜以八達通領消費券　有6大注意事項　優惠券將暫停下載5天

電子消費券將於8月1日發放第一筆2,000元，市民可循4個電子支付方式購物。市民若透過AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go領取消費券，金額將會直接注入登記帳戶；而選用八達通領消費券的市民，則可選擇透過不同渠道拍卡以領取消費券，當中有6個注意事項，在領取及使用時需要留意。



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1. 什麼人可以在8月1日後，以八達通領取第一期2,000元的消費券？



由7月4日至7月17日，透過網上完成電子登記，並收到由政府發出的確認短信，指第一期消費券將會在8月1日發放到八達通帳戶的市民，則可在8月1日開始，透過4大渠道領取消費券。

值得注意的是，在同一期間透過書面登記的市民，以及在7月17日之後透過電子登記的市民，則要待至9月1日才可領取消費券。

2. 已成功登記市民可以在哪裏以八達通領取消費券？



市民共有4種方法領取消費券，當中有1個方法是透過自己的手機，足不出戶已可領取（注意：手機需要有NFC功能）。

1. 設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的補貼領取站（俗稱藍機）。

2. 7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場(包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty) 的所有分店。

3. 設於港鐵站內的八達通服務站。

4. 八達通App（在手機拍卡領取*）

但需要注意的是，市民需要先將已登記領取消費券的八達通，下載八達通App，並將八達通卡綁定在App內。八達通同時提醒，app內可綁定多於一張用以領取消費券的八達通，意即年輕人是可以為家中長者以手機領取八達通，免卻麻煩。

* 如市民已將實體八達通卡轉移為手機八達通卡，則無需拍卡。

3. 在港鐵站內的客戶服務中心也可以領取消費券嗎？



有市民以為消費券可以在港鐵站內的客戶服務中心領取。八達通特別提醒市民，客戶服務中心是不能夠讓市民領取消費券。為了協助廣大市民能夠更順暢地領取消費券，八達通將會在各大港鐵站合共安排100名大使，協助市民領取消費券。

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4. 首200萬名以八達通登記領取八達通的市民，會獲得18元八達通增值額，是於領取消費券時一同派發嗎？



為了吸引市民選用八達通領取消費券，首200萬名市民可以獲得18元八達通增值額的早登記優惠。不過，市民需要注意兩件事，首先，合資格市民需要先將八達通卡加入八達通App之中；另外，增值額會在8月3日（星期二）才會開始發放，至9月10日，合資格市民要記得拍多次卡領取該增值額，領取方法與消費券一樣。

5. 八達通提供商戶優惠券，如何可領取？



在下載優惠券前，市民需要先將八達通登記到八達通App之中，按此可看【八達通App商戶優惠券領取教學】。

不過，八達通表示，由於預料在消費券發放的第一周，會有很多市民透過不同渠道領取消費券，因此，商戶優惠券將於消費券發放後的頭5天暫停下載，以集中火力讓市民領取消費券。而已經下載的商戶優惠券，市民則可繼續使用，不受影響。八達通表示，5天後市民將可繼續下載心儀的商戶優惠券。

6. 什麼時候可領取下一期的消費券？



第2期的消費券金額同為2,000元，首批完成電子登記的市民可於10月1日起領取，方法與第一期一樣。而最後一期1,000元的消費券，市民只需在11月30日前累積的合資格消費總額達4,000元，最快12月16日就可領取。