消費券｜二維碼支付供應商系統故障　新巴城巴籲現金或八達通付費

政府5,000元電子消費券計劃今日（1日）開始派發第一期款項，市民可透過八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go領取首期2000元款項。不過，由於市民反應踴躍，多個營辦商網絡大塞車，至下午，網上仍有大批網民吐苦水，欲使用Tap & Go購物被拒收。「塞車」問題疑導致連繳付車費也受影響，新巴城巴回覆指，由於供應商系統故障，今日發現二維碼電子支付系統未能正常運作，呼籲乘客使用現金或八達通支付車資。
▼市民凌晨領取消費券情況▼
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踏入8月1日凌晨零時，市民已可以領取第一期2,000元電子消費券，但首日已出現問題。
新巴城巴回覆指，由於供應商系統故障，今日發現二維碼電子支付系統未能正常運作，現正與系統供應商了解情況及跟進事件，並呼籲乘客使用現金或八達通支付車資。
▼$5000 電子消費券懶人包▼
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