電子消費券今日（1日）派發。網上流傳一張圖片，顯示有顧客光顧一間沙田區藥房購物，並以八達通付款，而商戶同時收費服務費，相等於2%。



八達通回覆《香港01》時指，根據八達通和商戶所簽訂的開戶協議，商戶只可以收取貨品的實際價錢，若收費手續費等額外費用，八達通有權取消該商戶資格。



有顧客光顧一間沙田區的藥房，並以八達通付款，但商戶同時收費服務費。（網上圖片）

網上流傳一張單據顯示，有人在沙田一間藥房購買營養粉及兩盒糖尿病藥，合共1,006元。但帳單顯示，藥房除了收取貨品費用外，亦向顧客索取服務費21元，相當於貨品售價2%，因而總額增至1,027元。該名顧客是以八達通付款，惟未知「服務費」的含意。

《香港01》下午曾到該藥房查詢，惟店員未有即時回應，只着記者留下聯絡資料。

八達通：協議列明只可收貨品實際價錢

八達通表示，根據八達通和商戶所簽訂的開戶協議，商戶只可以收取貨品的實際價錢， 不能收取額外費用，如不按開戶協議收取額外費用 ，如手續費等，八達通有權取消該商戶資格。

八達通又指，正核實該商戶是否有額外收取其他手續費，如有便將取消該商戶資格。