教協遭教育局割席　前總幹事馮家強：難以理解官方態度轉變

《新華社》及《人民日報》日前齊齊發文炮轟教協，香港教育局隨即發稿表示中止與教協工作關係，包括不再與教協或其代表舉行任何會議、暫不處理該會轉介的個案或提出的關注、不再承認教協為教師舉辦的培訓課程等。

教協前總幹事馮家強今早（2日）於商台節目上表示，教協一向沒有偏離專業，亦非政治團體，政府一早知道教協和其他組織的聯繫，認為政府對教協態度的轉變難以理解。教聯會會長黃均瑜指，教育局決定是「情理之中，意料之外」，因教協2019年「顏色革命」中是積極參與者，行動失敗後自然會受到政治上的追究。



馮家強：教協絕非政治團體

馮家強指，教協一直集中教育專業工作，會議內容絕大部分都是教育政策相關，從來沒有偏離專業，但過去兩年在社會運動下，社會焦點放在政治上，政府將問題指向教育及教協。他反問，不少公務員都有參與示威，特首林鄭月娥作為政府之首，是否也要負責。

馮又指，教協定位一直沒有改變，過往多年都是民陣及支聯會成員，政府官員、建制派議員都清楚知道，繼續與教協保持溝通及參加教協舉辦的活動，難以理解為何會突然改變態度，甚至有人提出要「取締」教協。他擔心，今次「割席」只是第一步，日後政府當局或以其他理由取締教協。

黃均瑜：「顏色革命」失敗 政治上當然會受追究

黃均瑜在同一節目上表示，局方的做法是「情理之中，意料之外」，因2019年的暴力示威浪潮，被定性為「顏色革命」，教協全程參與及投入，至少有「推波助瀾」的角色，行動失敗後，在政治上當然會受到追究，因此轉捩點在2019年。不過他承認，《人民日報》和《新華社》發表評論，用語幾近「無彎轉」，非常決絕，再到後來局方採取行動，事情來得比較快，之前沒什麼跡象。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀發文，指同意取締教協，質疑教協帶有強烈政治立場，推動教師及學生參加反政府示威活動，黃均瑜表示不評論個別言論，但承認作為教師工會，向會員提供福利吸引同業加入相當常見，這方面教聯會一向與教協「公平競爭」。

被問到「顏色革命」失敗後，在政治上會受到追究，是否意味當日曾參與反修例示威的團體，將會逐一遭到追究，黃均瑜相信是，但行動會否上升至取締層面則視乎法律。

立法會教育事務委員會主席梁美芬認為，自2012年後教協已「偏離」教育專業，情況嚴重、屢勸不改，又指這不是個人看法，在社會上也收到很多相關的求助和投訴。