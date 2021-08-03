消費券｜網上招客代購超市禮券、再9折兌現　大律師：不算違法

政府第一期電子消費券計劃本月初正式發放，政府多次提醒市民不可合謀套現消費券，惟《香港01》發現，消費券或有「兌現漏洞」。網上有人以「9折徵收消費券」作招徠，提議市民以電子消費券購入指定超市或商戶的現金券，並承諾可面對面兌現成現金。

執業大律師陸偉雄認為，消費券原意是鼓勵消費，若市民購入禮券後轉售，理論上不會違法，最多是違反與超市的「合約關係」，即超市若發現有轉讓行為，有機會不承認有關禮券。



《香港01》記者發現，有人在網上賣買平台「Carousell」，以「9折徵收消費券」為題招徠。買家帳號已開啟長達兩年，且有不少以往買賣貨品的好評，記者以顧客身份聯絡買家了解做法。

（香港01記者攝）

對方要求先購入指定超市或店舖現金券，他再以9折現金兌現，交收地點為旺角或藍田港鐵站：「你去惠康用消費券買惠康現金券再放比我」，又稱「萬寧都得」，若一萬元面值以上，將提供93折優惠。

首期電子消費券先派2,000元，即每人可兌現成1,800元現金；若有「五人同行」，即可換回1,860元現金。

大律師陸偉雄指出，政府派發消費券原意是鼓勵消費，若市民已購入有價值的物品（如超市禮券），再將其轉售，相信不會違法。（資料圖片）

執業大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢時表示，若市民已購入超市禮券再轉售，相信不會違法。他解釋，政府派發消費券原意是鼓勵消費，即市民購入有價值的物品，便不犯法，「大原則係市民有消費到。」

大部份超市禮券都會列明不可轉售，但陸偉雄說，大部份超市禮券不會記名，難以追查，即使列明不可轉讓條款，市民最多是違反與超市的「合約關係」，萬一被發現私下轉讓，超市有機會不承認有關禮券，惟他相信不涉刑事罪行。

政府多次提醒，私下買賣消費券對雙方均存在風險，若發現不尋常或故意合謀套現，政府可將商戶列入黑名單，並交執法機構跟進。

▼8.1 電子消費券發放首日情況▼

