劉慕裳奪銅　惟空手道缺席下屆奧運舞台　小將憂前境不穩棄轉全職

空手道被譽為日本國技，於今屆東京奧運首次被納入競賽項目，亦同時有機會是最後一屆。有別於搏擊項目，空手道既「剛」，講求進攻技術；亦帶「柔」的一面，著重尊重對手，攻擊點到即止。

馮浩盈自小學習空手道，亦曾代表香港出戰國際賽事，正值「當打」時期，卻未有打算轉為全職運動員，她坦言發展未明屬一大顧慮，「好似今日唔知聽日事。」

教授空手道多年經驗的馮華強，提及近年學習人數有增加，認為政府於資助精英項目發展之餘，亦應著眼社區發展，令項目能更百花齊放。



馮浩盈說，空手道吸引之處在於有美感，亦「剛柔並重」，有別於其他的搏擊運動。（梁鵬威攝）

馮浩盈談及空手道時，不時手舞足蹈，大讚這項運動具美感之餘，更是「剛柔並重」，「動作要點到即止，空手道的搏擊為了取分，同時要尊重對手。」空手道貴為日本國技，亦承載著尊師重道的精神，「第一樣野要學鞠躬，同道場、師傅、師兄師姐鞠躬。」

自評香港運動員：具備勇敢拼搏精神 夠膽搏、肯衝

她自4、5歲起練習空手道，至今已有16年資歷，既為校隊成員，亦曾經代表香港出戰國際賽事。她說，本港的選手勝在具備勇敢拼搏精神，「夠膽搏、肯衝，就算面對能力較高的選手，都唔會怯。」

言談間透露出對空手道的熱愛，正就讀大學課程的馮浩盈曾考慮轉為職業選手，想過成為全職運動員。正值21歲，稱得上為「當打」的時候，不過卻因前境發展有所顧慮，「大個咗會現實小小…長遠來講我不知道將來空手道的資助還會不會有這麼多。」

馮浩盈自小練習空手道，曾考慮轉為全職，但坦言運動員發展不穩定，暫時先專注學業。（梁鵬威攝）

「始終運動員都好唔穩定」

空手道現時為本港A級「精英項目」，雖獲政府資助推動發展，但會根據運動員於國際賽事的成績，定期檢視資助金額。馮浩盈指，運動員自費參加國際比賽後，更需要於賽事取得好成績，才能確保成為港隊一員及獲得資助；不少人因資金不足，甚至連參賽的入場券亦未有，「甚至入咗隊，運動員人工都唔高。」

她指，空手道被列入奧運項目或可有更多資助，不過長遠穩定資助對運動員發展更重要，暫時會放眼學業上，不打算成為全職運動員，「始終運動員都好唔穩定，好似今日唔知聽日事。」

馮華強指，隨著空手道被列作奧運項目，近年有更多小朋友學習空手道。（梁鵬威攝）

或成唯一一屆奧運空手道 料難再推高知名度

馮華強教授空手道逾30年，從空手道未被列作精英項目，需要自資覓場地供學生訓練，到現時成為奧運比賽項目之一，經歷運動演變。可惜的是，下屆奧運主辦國法國已揚言將空手道剔出競賽項目，令空手道短期內難於在奧運舞台再見。

馮華強說，隨著奧運熱潮，近年有更多年紀較輕的學生練習空手道，不過未來難靠奧運再推高空手道的知名度。他坦言港人多順應熱潮做運動，料發展於短期內難有大變化。

他指，政府近年有投放資源於精英訓練，加上列入奧運項目後應可獲至少2年的資助，不過資源始終有限，要靠政府及體院分配。他認為政府可加強推動社區發展，包括更容易預訂場地、讓更多人開班教學等，令空手道發展能夠百花齊放。

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