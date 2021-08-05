內地回港、有抗體者須家居檢疫14天　議員：應與外國回港政策一致

因應內地疫情爆發，政府昨日（4日）公布，由今日（5日）起，除廣東省外，從其他內地地區返港的香港居民，將暫時不能經「回港易」計劃返港，回港人士必須在家居強制檢疫14天。同時，政府將於下周一（9日）起，放寬海外入境安排，由歐美多國、日、韓、泰國等地入境的港人和旅客，已完成接種者需在港檢疫14天，有抗體者更可縮減至7天。

有市民去信政府抗議，不滿打齊針、有抗體的居內地港人，回港後家居檢疫期不能縮減至7天。有議員表示，此事件明顯涉及政府內部溝通問題，批評做法不合理，希望政府盡快糾正澄清。



內地昨日錄得85宗確診，當中62宗都是本土個案，遍佈江蘇省、湖南省、湖北省、山東省、雲南省、河南省及福建省。

由今日起，從內地廣東省以外省份回港的港人，抵港後不可以再豁免檢疫，必須在家居強制檢疫14天；檢疫期間第3日、第7日和第12日，以及完成檢疫後的第16天和第19天都要接受強制檢測，已完成疫苗接種者亦不能縮短檢疫。而早前已通過「回港易」計劃登記返港的人士，亦不會獲豁免檢疫，他們將收到手機短訊獲悉最新安排。

政府日前表示，下周一（9日）會將不同地區重新分類為高、中、低風險地區。無論屬於哪一個類別，政府將收緊政策，所有來港人士在登機時，必須出示起飛前72小時核酸檢測的陰性結果證明。

若來自高風險地區，本港只會容許已完成接種疫苗的香港居民登機來港。換言之，未曾打針、或非香港居民，不能從高風險地區登機抵港。

至於中風險地區，港府會略為放寬，容許已完成接種疫苗的香港居民及旅客登機來港，需在酒店檢疫14天，倘接受抗體測試便可縮短至7日。至於香港居民則毋須打針亦可返港，不過要在酒店檢疫21天。

大部份歐美國家例如美國、法國、荷蘭等，都屬於中風險地區，即非港人只要已完成接種疫苗，即可入境香港。然而，變種病毒在全球蔓延，多國疫情仍未回穩。據美媒報道，目前全美有近5.6萬名因確診新冠肺炎而住院的患者，數字自2月以來最高，昨日單日新增逾11萬宗確診個案。而法國疫情亦在7月開始回升，昨日新增接近3萬宗個案。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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有市民去信政府抗議，不滿政府不准打齊針、有抗體的居內地港人，回港後家居檢疫期縮減至7天。該名投訴者斥：「歐美疫情如此嚴重都可以7天隔離，反而大陸嚴格執行中高風險全民檢測地區卻不適用打針可以7天政策，這是赤裸裸的歧視與雙標（雙重標準）！」他又稱，「這給所有內地的香港居民都帶來了極其大的不便利和困難！」

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，此事件明顯涉及政府內部溝通問題，批評做法不合理，希望政府盡快糾正澄清。「內地疫情明顯比外國輕，今次做法點都講唔過去，起碼都應該一視同仁。」他又說，現時政府將全球地區劃分作多個種類，市民未必願意細閱刊憲文字內容，容易引起大眾誤解。他建議政府推出「簡化版」或「懶人包」，並加強解說，便於市民一目暸然。