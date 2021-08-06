教協會員續會在即　教育局去信全港教師促深思教協是否能代表自己

教育局繼上周六（7月31日）宣布終止與教協工作關係，不再視該會為教育專業團體後，局方周四（5日）以局長楊潤雄名義，去信全港教師，斥責教協「借教育專業之名，行政治之實」，對反修例期間亂象推波助瀾，「直接或間接地把部分教師及學生推向違法、被捕、入獄的不歸路」，要求教師審慎考慮教協年近年的言論和行徑，「深思該會是否真正能表目己」，又指教協為教師提供的服務，局方都能做到。教協9.5萬會員每年9月續會，未知會否有影響。



楊潤雄：教協言行與教育專業不符

楊潤雄在信中指出，教育專業近年時常被「騎劫」，「有組織借教育專業之名，行政治之實，對於有違專業及罔顧學生祉的亂象，不但沒有說不，反而推波助瀾，直接或間接地把部分教師及學生推向違法、被捕、入獄的不歸路，也損害了教師團隊的專業地位及社會人士的信任。」

楊其後直白說，基於上述情況，局方在上周六宣布全面終止與教協的工作關係，「教協近年的言論和行徑往往與教育專業不符，本質上與政治團體無異。」

楊代表教育局呼籲教師審慎考慮教協近年言論和行徑，「深思該會是否真正能代表自己。我相信你們所需的資訊、服務及協助，並非只有教協可以提供。」他舉例指，不論是教直接與教育局聯絡，或是由其他人士或組織介的個案，局方均一視同仁，按既定機制及公平公正的原則處理。

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教育局上周六宣布終止與教協工作關係

內地兩大官媒新華社及《人民日報》上周六凌晨發表文章，狠批教協運作偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」，形容為必需剷除的「毒瘤」。教育局同日宣布終止與教協工作關係，不再視該會為教育專業團體，因此不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，也不會再就教育議題諮詢其意見；暫時不會處理該會轉介的個案或提出的關注；會全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其委員或成員資格、拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓；原則上，教育局不再承認教協為教師舉辦的培訓課程。